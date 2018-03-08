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    Üniversiteli genç kız yolda yürürken ölümden döndü

    Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)
    08.03.2018 - 07:36 | Son Güncelleme:

    ESKİŞEHİR’de, şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen 6 metrelik market tabelası, üniversite öğrencisi Gülay Başargan’ın (22) üzerine düştü. Başından yaralanan Başargan, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

     Olay, dün öğle saatlerinde, Yenibağlar Mahallesi Martı Sokak’ta meydana geldi. Marketin önündeki tabela, şiddetli rüzgardan devrilerek, yolda yürüyen Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dil ve Konuşma Bozuklukları Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Gülay Başargan’ın üzerine düştü. Tabelanın altında kalarak, başından yaralanan Başargan için çevredekiler, sağlık ekibi çağırdı.

    Üniversiteli genç kız yolda yürürken ölümden döndü

    Olay yerine gelen sağlık görevlileri, üniversiteli Başargan’ı ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan Gülay Başargan’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Üniversiteli genç kız yolda yürürken ölümden döndü

     

     

    Etiketler: Gülay Başargan , düşen tabela , eskişehir , gündem
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