Üniversiteli genç kız yolda yürürken ölümden döndü

Olay, dün öğle saatlerinde, Yenibağlar Mahallesi Martı Sokak’ta meydana geldi. Marketin önündeki tabela, şiddetli rüzgardan devrilerek, yolda yürüyen Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dil ve Konuşma Bozuklukları Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Gülay Başargan’ın üzerine düştü. Tabelanın altında kalarak, başından yaralanan Başargan için çevredekiler, sağlık ekibi çağırdı.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri, üniversiteli Başargan’ı ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan Gülay Başargan’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.