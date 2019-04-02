Üniversiteli genç kız otostopla 75 il gezdi!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÜniversiteli genç kız otostopla 75 il gezdi!
GeriGündem Üniversiteli genç kız otostopla 75 il gezdi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
ERZURUM(İHA)
02.04.2019 - 09:04, Son Güncelleme:

Üniversiteli genç kız otostopla 75 il gezdi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Üniversiteli genç kız otostopla 75 il gezdi!

Ankara’da Başkent Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi Dilara Özkan (19), hayallerini ertelememek için okulunu dondurarak, otostopla 75 şehir gezdi. 

7
  • Üniversiteli genç kız otostopla 75 il gezdi
  • Üniversiteli genç kız otostopla 75 il gezdi
  • Üniversiteli genç kız otostopla 75 il gezdi
  • Üniversiteli genç kız otostopla 75 il gezdi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

1 yıl önce Ankara’dan yola çıkarak otostopla yaklaşık 30 bin kilometre yol kat eden Dilara Özkan’ın 75. rotası Erzurum oldu. Amacının otostopla Türkiye’nin 81 ilini gezmek olduğunu ifade eden Özkan, gittiği yerleri not alıp, fotoğraflayıp ‘uygunadımdoga’ adlı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor. 
Instagram'da 22 binin üzerinde takipçisi bulunan Özkan, gittiği şehirlerde çektiği doğa ve tabiat fotoğraflarıyla Türkiye’nin güzelliklerini de takipçilerine yansıtıyor. 

Gezmeyi çok sevdiğini ve bu konuda da en büyük destekçisinin ailesi olduğunu kaydeden ‘uygunadımdoga’ Dilara Özkan, “Otostop çekerek Türkiye turuna çıktım. Şu ana kadar 75 şehrimizi gezdim. Hayallerimi ertelememek için okuluma ara verdim” dedi. 

Kendini 'evi sırtında gezgin' olarak tanımlayan Özkan, “Hayatın her alanında olduğu gibi otostop çekmenin de riski var doğal olarak. İyi bir insansanız iyi insanlara denk geliyorsunuz. Hep iyi insanlara denk geldim ve çok güzel yolculuklar yaptım. Ben buna inanıyorum. O yüzden hiçbir sıkıntı yaşamadım. Bazen hiç araç geçmeyen yollarda da kaldım. Gideceğim yere kadar yürüdüğüm oldu. Çünkü uygun adım doğayım ben. Gezginlere önerim de bilinçli gezmeleri olacak. Gezmek sadece bir doğa fotoğrafı çekmek değil gittiğimde yerlerini kültürünü öğrenmeye çalışıyorum. Güzel yolculuklar oluyor” diye konuştu. 
Otostopun bir kültür olduğunu kaydeden Özkan, Türkiye turunu tamamladıktan sonra aynı yöntemle dünyayı gezmek istediğini sözlerine ekledi. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

"Oy veren her vatandaşımızın hakkını savunmak vazifemizdir"

Ekrem İmamoğlu: Kimsenin tek bir oyunun hakkını yemem

AK Parti İl Başkanı Şenocak duyurmuştu... İşte o belgeler

"İptal oylar sonucu değiştirebilir"