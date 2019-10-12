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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali ÇEVİKBAŞ/ ISPARTA, (DHA)- İHA
Haber Giriş: 12.10.2019 - 19:43, Son Güncelleme:

Üniversiteli genç kız kâbusu yaşadı... Korkunç olay

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Üniversiteli genç kız kâbusu yaşadı... Korkunç olay

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesinde (SDÜ) 1. sınıfta öğrenim gören kız öğrenciye, henüz kimliği belirlenemeyen bir erkek şahıs tarafından cinsel saldırıda bulunuldu. Polis, bölgeyi ablukaya alırken, firari şüpheliyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

ISPARTA’da, cinsel tacize uğradığı öne sürülen üniversiteli kız, hastanede tedaviye alındı. Polis, kimliği belirsiz tacizciyi yakalamak için çalışma başlattı.

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) 1’inci sınıf öğrencisi kız, iddiaya göre saat 14.00 sıralarında kampüs yakınında bulunan İstanbul Caddesi’nde, cinsel tacize uğradı. Kimliği belirsiz tacizci kaçarken, kız öğrenci, SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüphelinin yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı.

’OLAY ÜNİVERSİTE YERLEŞKESİ İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞMEDİ’

Isparta’da, üniversiteli kız öğrencinin cinsel tacize uğradığı iddialarıyla ilgili Süleyman Demirel Üniversitesi’nden (SDÜ) açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bugün öğle saatlerinde meydana gelen ve basına yansıyan elim hadise ile ilgili açıklama yapılması zaruriyeti hissedilmiştir. Derin üzüntü duyduğumuz ve bir daha yaşanmamasını temenni ettiğimiz bu hadise üniversite yerleşkesi içerisinde gerçekleşmemiş olup, İstanbul yolu üzerinde vuku bulmuştur. Üniversite yerleşkesi içerinde çeşitli noktalarda yer alan ve aktif olarak çalışan kameralara yansıyan herhangi bir durum söz konusu olmamıştır. Üniversite olarak yaşanan bu vahim olayı şiddetle kınadığımızı ve ilgili merciler tarafından gerekli adli sürecin başlatılmış olduğunu belirtmek isteriz. Kamuoyunun bilgilerine sunarız" ifadelerine yer verildi.

 

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