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    Üniversiteli Fatoş'un şoke eden ölümü

    Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)
    18.05.2018 - 14:27 | Son Güncelleme:

    ANTALYA’da Akdeniz Üniversitesi (AÜ) öğrencisi Fatoş Boncukcu (20), fenalaşıp götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi. Boncukcu’nun ölüm nedeni otopside belirlenecek.

    AÜ Finike Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Fatoş Boncukcu, dün öğle saatlerinde aniden fenalaştı. Finike Devlet Hastanesi’ne götürülen Boncukcu, burada yapılan müdahalenin ardından ambulans helikopterle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne gönderildi. Burada tedavisine devam edilen Boncukcu, gece yarısı Konyaaltı ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edildi. Boncukcu, doktorların müdahalesine rağmen sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

    Fatoş Boncukcu’nun cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

    Etiketler: fatoş boncukcu , ani ölüm , gündem
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