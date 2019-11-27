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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tolga TAHÇI / İZMİR (DHA)
27.11.2019 - 17:10, Son Güncelleme:

Üniversiteli Dilan son yolculuğuna uğurlandı

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Üniversiteli Dilan son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde banliyö treninin önüne atlayarak yaşamına son veren Dilan E. (20), gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Dilan E.'nin, bu eğitim yılının başında İzmir'i özlediği için Bilkent Üniversitesi'nden yatay geçişle Ege Üniversitesi'ne geldiği öğrenildi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Nergiz İZBAN durağında yaşandı. Ege Üniversitesi öğrencisi Dilan E. iddiaya göre, banliyö treni geldiği sırada raylara atladı. Üniversiteli Dilan, trenin altında kalarak yaşamını yitirdi. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Dilan E.'nin cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İZBAN seferleri ise bir süre aksadı. Olaydan yaklaşık 1 saat önce sosyal medya hesabından 'Hoşçakalın gidiyorum ben' paylaşımında bulunduğu ortaya çıkan ve üzerinde herhangi bir not bulunmayan Dilan E.'nin intiharıyla ilgili polis soruşturma başlattı.

'İZMİR'İ ÖZLÜYORUM'

Ölümüyle herkesi yasa boğan Dilan E.'nin arkadaşları, genç kızın çok pozitif ve neşeli biri olduğunu, intihar etmesine anlam veremediklerini söyledi. Bir sanat merkezinde yazarlık kursu aldığı öğrenilen Dilan E.'nin arkadaşlarına sık sık İzmir'i özlediğini söylediği, bu nedenle de bu eğitim yılının başında Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden yatay geçişle Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'ne geldiği öğrenildi.

Ege Üniversitesi 1'inci sınıf öğrencisi olan Dilan E. bugün Beşikçioğlu Camisi'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Baba Uğur E., anne İrem Canlı ve erkek kardeşinin gözyaşlarına boğulduğu cenazeye Dilan'ın arkadaşları ve sevenleri katıldı. Dilan E., ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

 

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