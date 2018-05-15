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    Üniversiteli Damla’nın öldüğü kazada sürücü tutuklandı

    Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA (DHA)
    15.05.2018 - 13:26 | Son Güncelleme:

    ISPARTA’da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) öğrencisi Damla Karakoç’un yaşamını yitirdiği kazada, otomobil sürücüsü Tolga Biçen tutuklandı.

    Kaza, geçen cumartesi gecesi Isparta- Burdur dağ yolunun Gelincik köyü yakınlarında meydana geldi. Tolga Biçen yönetimindeki 15 SD 142 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücünün hafif yaralı kurtulduğu kazada aynı araçtaki Damla Karakoç’un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Damla Karakoç’un cenazesi incelemenin ardından morga konuldu.

    Damla Karakoç’un MAKÜ Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü son sınıf öğrencisi olduğu ve MAKÜ’nün 11 Mayıs Cuma günü düzenlenen töreninde mezuniyet coşkusu yaşadığı öğrenildi. Damla Karakoç’un, kazanın olduğu akşam Gül Fuarı ve Uluslararası Gül Festivali kapsamında düzenlenen bir konser için Isparta’ya geldiği, Tolga Biçen ile dönüş yolunda kaza yaptığı belirtildi.

    Olayın ardından polis otomobilin sürücüsü Tolga Biçen’i gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Biçen tutuklandı.

    Etiketler: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi , gündem
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