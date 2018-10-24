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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gündem
Murat KİBRİTOĞLU/ADANA(DHA)
24.10.2018 - 18:49, Son Güncelleme:

Üniversiteli cinayetinde; anne, baba, oğul ve tetikçi için karar

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Üniversiteli cinayetinde; anne, baba, oğul ve tetikçi için karar

ADANA’da, eski kız arkadaşı S.Y.’nin (26) yeni erkek arkadaşı üniversite öğrencisi Kandemir Yaluk’u; kiraladığı tetikçiye ailesinin gözü önünde öldürttüğü iddiasıyla yargılanan Muhammet Emin Kahraman ile annesi Gülesin, babası Hüseyin ve tetikçi Harun Erdem, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya maktül Kandemir’in ailesi, ’Daima seninleyiz’ yazılı tişörtü ile katıldı.

Merkez Çukurova İlçesi’nde oturan Mersin Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü’nde okuyan Kandemir Yaluk, 13 Mayıs 2016’da ailesi ile gittiği akraba ziyaretinden dönerken oturdukları apartmanın girişinde silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Olayın ardından çalışma başlatan Cinayeti Bürosu ekipleri, saldırının S.Y. yüzünden gerçekleştiğini belirledi. İddiaya göre İsmail Kandemir Yaluk, lise yıllarından beri kız arkadaşı olan S.Y.’nin, cep telefonunda Muhammet Emin Kahraman ile yazışmalarını gördü. Yaluk, bunun üzerine Çukurova Üniversitesi’nde öğrenci olan kız arkadaşından 7 ay önce ayrıldı. Muhammet Emin Kahraman ile girdiği ilişkiden pişman olan S.Y., 7 yıllık sevgilisi olan Yaluk’a ile tekrar bir araya gelmek istedi. Yaluk ise barışma teklifini kabul etmedi.

SON KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

İddiaya göre sevgilisi S.Y.’nin kendisinden ayrılmasından Yaluk’u sorumlu tutan Muhammet Emin Kahraman, durumu kendi ailesine anlattı. Olayı öğrenen Kahraman’ın ailesi, iddiaya göre yanlarında çalışan Harun Erdem’den, Kandemir Yaluk’u öldürmesini istedi. Tetikçi olduğu öne sürülen Erdem, Kandemir Yaluk’u evine girerken ailesinin yanında kurşunlayarak öldürdü. Olayı araştıran polis, Muhammet Emin Kahraman ile birlikte cinayete yardım ve yataklık ettiği iddiasıyla babası Hüseyin, annesi Gülesin Kahraman ve tetikçilik yapan Harun Erdem’i yakaladı. Tutuklanan şüpheliler hakkında müebbet hapis cezası istemiyle Adana 9’ncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Yargılanan sanıklar bugün son kez hakim karşısına çıktı.

TETİKÇİ HARUN ERDEM: SUÇLU BENİM

Karar duruşmasında sanık Hüseyin Kahraman, suçsuz olduğunu öne sürdü. Muhammet Emin Kahraman da anne ve babasının arasında geçimsizlik olduğunu, birlikte oturup bu cinayete karar vermeleri ve Harun Erdem’i temin etmelerinin mümkün olmadığını ileri sürdü.

Erdem ise olayda Kahraman ailesinin suçu olmadığını iddia ederek, "Suçlu benim. Konuşmaya gittiğimde maktul bana küfredip omzumdan tutarak kafa attığından dişim kırıldı, yere düştüm. Belimdeki silahı çıkartıp havaya doğru sıktım, nereye doğru gittiğini anlamadan olay ansızın gelişti, böyle olmasını istemezdim" dedi.

Mahkeme heyeti, tetikçi Harun Erdem, Muhammet Emin, babası Hüseyin ve annesi Gülesin Kahraman’ı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti.

Öldürülen Kandemir Yaluk’un ailesi ise karar duruşmasına, üzerinde ’Daima bizimlesin Kandemir’ yazılı tişörtle geldi.

 

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