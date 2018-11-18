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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
18.11.2018 - 15:46, Son Güncelleme:

3 kişiye can oldu, gözyaşlarıyla toprağa verildi

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Antalya'da yolun karşısına geçmeye çalışırken bir aracın çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Aslıhan Kocapınar, Kuşadası’nda toprağa verildi. İç Mimarlık bölümü öğrencisi genç kızın ailesi kızlarının vasiyeti üzerine 2 böbreğini ve bir karaciğerini bağışlamış ve genç kızın organları 3 kişiye umut olmuştu.

Kuşadası’ndaki kaza, Antalya Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunan bir kavşakta meydana gelmişti. Kazada, Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Bölümü 2. sınıf öğrencisi Kuşadalı Aslıhan Kocapınar'a (20), ders çıkışında evine gitmek üzere kavşaktan yolun karşısına geçmek isterken bir araç çarpmıştı. Kazada ağır yaralanan üniversite öğrencisi genç kıza ilk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşlar yapmış, vatandaşların çağrısı ile olay yerine gelen 112 ekiplerinin müdahalesinin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırılan genç kız, 1 günlük yaşam savaşını kaybetmişti. Birçok hayali ve çalışmaları olduğu öğrenilen Kuşadalı genç kızın ölümü okul arkadaşlarının yanı sıra Kuşadası’nda da tüm sevenlerini yasa boğmuştu.

3 kişiye can oldu, gözyaşlarıyla toprağa verildi

GÖZYAŞLARI ARASINDA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından genç üniversite öğrencisinin cenazesi dün akşam ailesinin ikamet ettiği Kuşadası’na getirilerek, Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Trafik terörüne kurban olan genç kız için bugün Kuşadası Ege Mahallesi’ndeki Mehmet Akkuş Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Son yolculuğunda okul arkadaşları da otobüslerle Antalya’dan Kuşadası’na gelerek sınıf arkadaşlarını son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Cenaze töreni sırasında Aslıhan Kocapınar’ın annesi Ayşe Kocapınar’ın ve sınıf arkadaşlarının gözyaşları yürek burktu. Anne Ayşe Kocapınar, yakınlarının yardımıyla ayakta güçlükle durdu. Aslıhan Kocapınar, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuşadası Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

3 KİŞİYE HAYAT VERDİ

Bu arada üniversite öğrencisinin anne ve babası, kızlarının vasiyeti üzerine organlarını bağışlama kararı aldı. Karar doğrultusunda genç kızın bir karaciğeri İzmir'de bulunan 28 yaşında bir gence nakledildi. İki böbreğinin ise Antalya'da bulunan 2 kişiye verilmek üzere işlemler başlatıldı.
Baba Okan Kocapınar, “Aslıhanımız öldü, başka Aslıhanlar ölmesin. Kızımın vasiyetini yerine getirdik ve organlarını bağışladık. Daha önce annesiyle yaptığı bir sohbet sırasında, ‘Anne öldüğüm takdirde organlarımı bağışlayın’ demiş. Biz de onun vasiyetini yerine getirdik” dedi.

Baba Okan Kocapınar, sürücünün adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığını da hatırlatarak, “Biz onu vicdanımızda mahkum ettik” dedi.

Anne Ayşe Kocapınar ise “Kızımın yaşamını yitirdiği Antalya’da üniversite önündeki bu yola bir an önce üst geçit yapılmasını istiyoruz. Başka çocuklar ölmesin” diye konuştu.

3 kişiye can oldu, gözyaşlarıyla toprağa verildi

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