Üniversiteler yeni dönemde ne zaman açılacak?
Eylül ayının gelmesiyle birlikte üniversitelerin ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Yaklaşık üç aydır tatil yapan üniversiteliler, 2019-2020 döneminde üniversitelerde eğitimin başlayacağı tarihi sorgulanmaya başladı. Peki, üniversiteler yeni dönemde ne zaman açılacak?
KYK yurt kayıtlarının bitmesiyle birlikte gözler üniversitelerin açılacağı tarihe çevrildi. Bu yıl ilk kez üniversiteye adım atacak öğrencilerin yanı sıra ara sınıflarda eğitimlere devam edecek öğrenciler de bu konuda bilgi sahibi olmak istiyor. İşte, merakla araştırılan 'Üniversiteler ne zaman açılacak?' sorusunun yanıtı...
Üniversite eğitimleri, 2019 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların da açılacağı 9 Eylül tarihinde başlayacak. Fakat bu tarihler, fakültelere göre farklı günlerde gerçekleşebilecek. Konuyla ilgili en net bilgi, üniversite ve fakültelerin internet sitelerinde yer alan akademik takvimler aracılığıyla edinilebilecek.
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