Üniversiteler ne zaman açılıyor?

2019-2020 eğitim döneminde üniversiteler için bahar yarı yılı kısa süre sonra başlayacak. Mayıs ayına kadar devam edecek bahar yılı derslerinin ne zaman başlayacağı ve üniversitelerin eğitime ne zaman devam edeceği ise öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...

Bahar yarı yılı derslerinin başlangıç tarihi her üniversite için farklılık gösteriyor. Örneğin; Marmara Üniversitesi'nde dersler 17 Şubat 2020'de İstanbul Üniversitesi'nde 10 Şubat 2020'de başlayacak. Ankara Üniverstesi'nde bahar yarı yılının başlama tarihi de 10 Şubat olarak belirlendi.

Görüldüğü üzere üniversitelerin döneme başlama tarihi farklılık gösterebiliyor. Bu konuda bilgi almak için okulunuzun resmi internet sitesinde yer alan "Akademik Takvim"i inceleyebilir ya da üniversitenizin "Öğrenci İşleri" birimi ile irtibat kurabilirsiniz.