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    Üniversiteler için iki beklenti var

    Nuray BABACAN / ANKARA
    05.05.2018 - 00:55 | Son Güncelleme:

    İSTANBUL, Gazi, İnönü Üniversitelerinin de aralarında bulunduğu 13 üniversitenin bölünmesini ve 20 yeni üniversite kurulmasını düzenleyen tasarının TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri haftaya kaldı.

    Üniversiteler için iki beklenti varAK Parti kulislerinde, tasarının haftaya bırakılmasının iki nedeni olduğu öne sürüldü. Gelen tepkiler nedeniyle seçim öncesinde bu düzenlemenin askıya alınabileceği veya bazı üniversitelerin bölünmesiyle ilgili revizyon yapılabileceği iddia edildi.

    NEDEN ARA VERİLDİ?
    Önceki akşam TBMM Genel Kurulu’nda, AK Parti grup başkanvekillerinin hazırladığı ve bölünen üniversitelerin bazı bölümleriyle ilgili revizyon içeren önergenin görüşülme aşamasında oturum kapatıldı. AK Parti’nin yeterli çoğunluğunun olmasına rağmen alınan bu kararın, farklı nedenleri olduğu öne sürüldü.

    AK Parti grup başkanvekillerinin Cumhurbaşkanlığı ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından bu kararın alındığı ifade edildi. Bu gelişme, tasarının kamuoyunun tepkisi nedeniyle askıya alınabileceği yorumlarına neden oldu. AK Parti kulislerinde, bunun mümkün olduğu belirtilirken diğer yandan bölünen üniversitelerde bölümlerin nereye bağlı olacağına ilişkin itirazları gidermek için de ara verilmiş olabileceği yorumları yapıldı. Düzenlemenin akıbeti, haftaya belli olacak. Hükümet isterse bu tasarıyı askıya alarak Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen seçim paketini görüşme kararı verebilecek.

    BÖLÜNME GEÇTİ
    Önceki günkü oturumda tasarıda üniversitelerin bölünmesini içeren 7’nci maddenin de bulunduğu ilk bölümü kabul edilmişti.

    ERDOĞAN: İKİSİNDE DE İSTANBUL İSMİ VAR
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da gençlerle buluşmasında ‘bölünme’ tartışması için konuştu: “YÖK bu noktada adımını attı ama her ikisinde de İstanbul Üniversitesi adı var ve İstanbul Üniversitesi’nin logosunu kullanma durumları da söz konusu. Sadece bir ilave olarak belki Cerrahpaşa orada ilave olarak kullanılacaktır.”

    Cerrahpaşayı sardılarCerrahpaşa'yı sardılar

    Etiketler: üniversiteler , gazetehaberleri , gündem
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