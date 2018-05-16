Üniversitedeki laboratuvarda patlama... Ekipler böyle geldi

Ana kampüs içindeki laboratuvarda kimyasal maddelerin ayıklanması sırasında meydana gelen patlamada yaralanan teknisyenlerden Levent Coşkun (33), Gümüşhane Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Trabzon'a gönderildi.







Patlamada hafif şekilde yaralanan teknisyen Ramazan Kırma ve öğretim görevlisi Yakup Özdemir'in yanı sıra kimyasaldan etkilenebileceği değerlendirilen İsmail Yapıcı ile olaya müdahale eden itfaiye erlerinden Burak Emre Aşkın'a, Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) gelen 5 kişilik Kimyasal Biyolojik Radyasyon ve Nükleer tehlikeli maddeler (KBRN) ekibi tedbir amacıyla arındırma işlemi uygulandı.





Ekiplerin, şahısların eşyalarıyla, üniversite laboratuvarı, olaya müdahale eden itfaiye aracı ve hastanenin acil servisinde yaptığı ölçümlerde ise tehlike oluşturabilecek herhangi bir kimyasal bulguya rastlanılmadığı öğrenildi. Ana kampüs içindeki laboratuvarda kimyasal maddelerin ayıklanması sırasında meydana gelen patlama sonucu, teknisyenler Levent Coşkun ve Ramazan Kırma ile öğretim görevlisi Yakup Özdemir yaralanmıştı.