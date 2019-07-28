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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fevzi KIZILKOYUN - ANKARA
28.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Üniversitede taciz nöbeti

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
Üniversitede taciz nöbeti

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan B.’nin, veteriner Ç.B.’ye (23) cinsel istismarda bulunmasının ardından fakülte kurulu tarafından şaşırtan bir “taciz önlemi” kararı alındı. Kurulun, “Fakültemiz Anabilim Dalları’nca yapılmakta olan sözlü sınavların, biri kadın öğretim elemanı olması kaydıyla en az iki kişiden oluşan bir jüri tarafından yapılması ve sınava girecek öğrencilerin tek başına sınava alınmamasına oy birliğiyle karar verildi” yönündeki kararı fakültedeki hocaların tepkisine neden oldu.

AHLAK BEKÇİSİ GİBİ

Fakültede derslere giren profesörler, “Öğrenci ile hoca arasında güvensizlik yaratılıyor. Bu kararla öğrenci ile hocasının başına ahlak bekçisi konuluyor” tepkisi üzerine kurul ilk kararını geri çekerek, ikinci bir karar yayınladı. İkinci kararda “kadın öğretim elemanı” yerine “karşı cinsten olacak şekilde” ifadesiyle değiştirildi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan B.’nin, veteriner Ç.B.’ye(23) cinsel istismarda bulunması Türkiye’nin gündemine oturdu. Olay yargıya intikal ederken yapılan soruşturmada Prof. Dr. Hasan B.’nin fakültedeki kız öğrencileri de taciz ettiği, soruşturma geçirdiği ortaya çıktı. “Cinsel istismar-tecavüz-taciz” iddialarıyla gündeme gelen Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin yaşanan olayların hemen ardından şaşırtan ve kendi hocalarının da tepkisine neden olan “taciz önlemi” kararı aldığı ortaya çıktı.

TEK BAŞINA OLMAZ

Fakülte Kurulu, cinsel istismar tartışmalarından 10 gün sonra 19 Nisan tarihinde “Fakültemiz Anabilim Dalları’nca yapılmakta olan sözlü sınavların, biri kadın öğretim ellemanı olması kaydıyla en az iki kişiden oluşan bir jüri tarafından yapılması ve sınava girecek öğrencilerin tek başına sınava alınmamasına oy birliğiyle karar verildi” yönünde bir karar aldı. Fakültede derslere giren profesörler, “Düne kadar tacizcileri koruyan fakülte yönetimi şimdi bütün hocalarına tacizci muamelesi yapıyor. Öğrenci ile hoca arasında güvensizlik yaratılıyor. Bu kararla öğrenci ile hocasının başına ahlak bekçisi konuluyor” tepkisi gösterdi.

İSTİFA İSTEYEN OLDU

Bazı hocaların derslere girmek istemediği, istifasını isteyen hocaların olduğu öğrenildi. Gelen tepkiler üzerine ilk kararını geri çeken Fakülte Kurulu, 6 Mayıs tarihinde ikinci bir karara imza attı. İkinci kararda ise “Görülen lüzum üzerine 19 Nisan 2019 tarih ve 5 sayılı Fakülte Kurulu Kararı’nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi. Fakültemiz Anabilim Dallarınca yapılmakta olan sözlü sınavların, en az iki öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından (en az biri karşı cinsten olacak şekilde) yapılması ve sınava girecek öğrencilerin en az iki öğrenci olacak şekilde sınava alınmasına oy birliğiyle karar verildi” denildi. Bu kararın ardından fakültedeki bazı profesörlerin “Zan altında bırakılıyoruz” tepkisi gösterdiği öğrenildi.

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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