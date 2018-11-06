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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dinçer GÖKÇE
06.11.2018 - 09:39, Son Güncelleme:

Üniversitede sahte doçent şoku!

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Üniversitede sahte doçent şoku!

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde şu sıralar ‘sahte doçent’ şoku yaşanıyor. Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Dr. Nilgün Açık Önkaş 6 yıl önce doçent unvanı aldı. Ancak, Önkaş’ın doçentlik başvurusu esnasında sahtecilik yaptığı tespit edildi. Etik Kurul’un hazırladığı rapor, Üniversitelerarası Kurul’a gönderildi. Kurul, Önkaş’a verilen doçentlik belgesinin iptaline karar verdi. Kurul kararının üniversiteye ulaşması sonrası rektörlük harekete geçti. Önkaş’a 6 yıl boyunca fazladan ödenen ücretin de iadesi gündemde. Konu ile ilgili görüşünü istediğimiz Önkaş’a ise ulaşılamadı.

2001 YILINDAN beri Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde görev yapan Dr. Nilgün Açık Önkaş (45) Ekim 2011’de doçentlik sınavına müracaat etti. 29 Kasım 2012’de yapılan sözlü sınavda, Önkaş’a doçentlik belgesi verildi.

'ETİK İHLALDE BULUNDU'
Önkaş, anılan tarihten sonra üniversitede doçent olarak derslere girmeye başladı. Önkaş’ın aldığı ücret de, ‘Dr.’ unvanı aldığı ücrete kıyasla bir miktar daha fazla oldu. Bu süreç 6 yıla yakın sürdü. Ancak, Önkaş hakkında, doçentlik başvurusu esnasında sunduğu evrakta sahtecilik yaptığı iddiası ile şikâyet başvurusu yapıldı. Şikâyeti, Muğla Sıtkı Koçman Üniversite Etik Kurulu incelemeye aldı. Kurul, yaptığı inceleme sonrası, Önkaş’ın doçentlik başvurusu esnasında yanıltıcı beyanda bulunduğunu, indekslerde taranmayan bir dergiyi taranıyormuş gibi gösterdiğini tespit etti. Kurul, Önkaş’ın, etik ihlalde bulunduğu sonucuna vardı.

DOÇENTLİĞİ İPTAL EDİLDİ
Kurul durumu, Türkiye'de doçentlik sınavı jürisini oluşturan Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Başkanlığı’na bildirdi. Kurul’a bağlı Mevzuat Komisyonu da durumu incelemeye aldı. Komisyon, Önkaş’ın doçentlik başvurusuna ilişkin işlemin hukuksuz hale geldiğini, doçentlik unvanının da geri alınması gerektiği yönünde görüş bildirdi. Komisyondan gelen rapor sonrası, ÜAK Yönetim Kurulu, geçen Haziran ayında, Önkaş’a verilen doçentlik belgesini geri alınmasına karar verdi. Kurul’un bu kararı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü’ne gönderildi.

Üniversitede sahte doçent şoku

FAZLADAN ÖDENEN ÜCRETİN İADESİ GÜNDEMDE
Rektörlük de, geçen Ağustos ayında, kararın işleme konulması için ilgili birimlere yazı yazdı. Önkaş’a verilen doçent unvanının iptali sonrası, 6 yıl boyunca ödenene fazla ücretin geri ödenmesi gündemde.

 

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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