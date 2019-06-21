Ãœniversitede katliam yapmÄ±ÅŸtÄ±! SavunmasÄ± kan dondurdu

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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Ali Naki ERDOÄžAN/ESKÄ°ÅžEHÄ°R (DHA)
21.06.2019 - 10:42, Son GÃ¼ncelleme:

Üniversitede katliam yapmÄ±ÅŸtÄ±! SavunmasÄ± kan dondurdu

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Üniversitede katliam yapmÄ±ÅŸtÄ±! SavunmasÄ± kan dondurdu

EskiÅŸehir Osmangazi Ãœniversitesi (ESOGÃœ) katliamÄ±nda 4 kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ iddiasÄ± ile bugÃ¼n yargÄ±lanmaya baÅŸlanan Volkan Bayar, savunmasÄ± adeta kan dondurdu. AlaycÄ± bir Ã¼slupla, 'EskiÅŸehir'e kucak dolusu sevgiler'' diyerek konuÅŸmaya baÅŸlayan Bayar, mahkeme baÅŸkanÄ±na ithafen "Sen benim hayatÄ±mÄ± bitireceksin, ben de konuÅŸmayacaÄŸÄ±m" diyerek SEGBÄ°S odasÄ±nda baÅŸÄ±nÄ± defalarca duvara vurduÄŸu iÃ§in kelepÃ§elenerek odadan Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±.

EskiÅŸehir Osmangazi Ãœniversitesi (ESOGÃœ) EÄŸitim FakÃ¼ltesi binasÄ±na 4 akademisyeni tabancayla vurarak Ã¶ldÃ¼ren araÅŸtÄ±rma gÃ¶revlisi Volkan Bayar ile onu azmettirdiÄŸi iddia edilen eski eÅŸi Saadet Aylin Y. hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±. EskiÅŸehir 3'Ã¼ncÃ¼ AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesiâ€™nde ilk duruÅŸmaya katil zanlÄ±sÄ± Volkan Bayar, Kocaeli YÃ¼ksek GÃ¼venlikli F Tipi Cezaeviâ€™nden Ses ve GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ BiliÅŸim Sistemi (SEGBÄ°S) yÃ¶ntemiyle baÄŸlandÄ±. Eski eÅŸi ve azmettirici olduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len tutuksuz sanÄ±k Saadet Aylin Y. ise salonda hazÄ±r bulundu.

Saadet Aylin Y. hakkÄ±nda azmettirme suÃ§undan, Volkan Bayar hakkÄ±nda ise 'tasarlayarak kasten Ã¶ldÃ¼rme' suÃ§undan 4'er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± istenen davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ±nda hakim kimlik tespitine geÃ§ti. AlaycÄ± tavÄ±rlarla cevap veren katil zanlÄ±sÄ± Volkan Bayar, mahkeme heyetine hakaretler yaÄŸdÄ±rdÄ±. Ä°ddianamenin kendisine gÃ¶nderilmesini isteyen Bayar, okumadan savunma yapmayacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Zaten 1 saattir burada bekletiyorsunuz beni. Benim 1 saatlik eÄŸitimimi engellediniz. Åžu anda aÅŸaÄŸÄ±da 1 saat eÄŸitim alÄ±yor olacaktÄ±m. Ä°ddianameyi okuyup incelemeden, kesinlikle savunma yapmayacaÄŸÄ±m" dedi.

"Cezaevini haraca baÄŸladÄ±m"

Kimlik tespiti sÄ±rasÄ±nda mahkeme baÅŸkanÄ±n "Evli misin, Ã§ocuÄŸun var mÄ±?" sorusuna Bayar, "Bir sÃ¼rÃ¼ Ã§ocuÄŸum var, ellerinizden Ã¶per" diye cevap verdi. "Geliriniz var mÄ±?" sorusunu ise Bayar, "Evet var, bÃ¼tÃ¼n cezaevini haraca baÄŸladÄ±m, herkesten haraÃ§ alÄ±yorum" diye cevapladÄ±.

SEGBÄ°S sistemiyle baÄŸlandÄ±ÄŸÄ± mahkemede, "EskiÅŸehirâ€™e kucak dolusu sevgiler, selamlar. Sen benim hayatÄ±mÄ± bitireceksin, sen beni konuÅŸturmayacaksÄ±n. Ä°fade vermek istemiyorum, sizi Ã¶ldÃ¼rÃ¼rÃ¼m, ÅŸ......r" diye hakaretler yaÄŸdÄ±ran katil zanlÄ±sÄ± Bayar, oturduÄŸu masadan ayaÄŸa kalkarak baÅŸÄ±nÄ± duvarlara vurup kendisini yere attÄ±. DÃ¶rt infaz koruma memuru tarafÄ±ndan durdurulan Bayar, kelepÃ§e takÄ±larak SEBGÄ°S odasÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

EskiÅŸehir 3'Ã¼ncÃ¼ AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi heyeti, hareketleri nedeniyle Volkan Bayar hakkÄ±nda Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±â€™na suÃ§ duyurusunda bulunulmasÄ± ara kararÄ±nÄ± alarak Saadet Aylin Y.â€™nin savunmasÄ±na geÃ§ti. SuÃ§lamalarÄ± reddeden Saadet Aylin Y., Bayarâ€™Ä±n kendisine fiziksel ve psikolojik baskÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Saadet Aylin Y.â€™nin savunmasÄ± sÃ¼rÃ¼yor.

EskiÅŸehir Osmangazi Ãœniversitesi (ESOGÃœ) EÄŸitim FakÃ¼ltesiâ€™nde 5 Nisan 2018 tarihinde gerÃ§ekleÅŸen olayda araÅŸtÄ±rma gÃ¶revlisi Volkan Bayar, silahlÄ± saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu 4 Ã¼niversite personelini Ã¶ldÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼. SaldÄ±rÄ±da dekan yardÄ±mcÄ±sÄ±, fakÃ¼lte sekreteri, Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi ve okutman yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸti.

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Ãœniversitede katliam yapmÄ±ÅŸtÄ± SavunmasÄ± kan dondurdu

Volkan Bayar böyle gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±Volkan Bayar böyle gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
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