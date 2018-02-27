Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Üniversitede 'gizli kayıt' tartışması yargıya taşındı

    Üniversitede 'gizli kayıt' tartışması yargıya taşındı

    Salim UZUN/HÜRRİYET
    27.02.2018 - 12:16 | Son Güncelleme:

    AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı iken görevden alınarak Eğitim Fakültesi Okuma Salonu’nda kütüphaneci olarak görevlendirilen 28 yıllık memur Nevzat Saban, hakkında uyarma cezası ile sonuçlanan disiplin soruşturmasını yargıya taşıdı. Soruşturma dosyasında kendisine ait ses ve görüntü kayıtlarının bulunduğunu söyleyen Saban, AÜ Rektörlüğü hakkında yasadışı dinleme yapmak, özel hayatın gizliliğini ihlal ve mobbing suçlamasıyla Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

    Yargıya taşınan olaylar serisi ise şöyle başladı: Rektörlük makamınca kütüphaneci olarak görevlendirilen Nevzat Saban, yanına aldığı bir görevliyle Eğitim Fakültesi Okuma Salonu’na gitti. Burada cep telefonu ile salonun fotoğraflarını çeken Saban, “S..mışlar, sıvamışlar. Ben de bunun hesabını sormaz mıyım” dedi ve salondan ayrıldı.

    Üniversitede gizli kayıt tartışması yargıya taşındı‘HUKUK İHLAL EDİLDİ’

    Saban, yaklaşık 1 ay sonra ‘izinsiz fotoğraf çekmek’, ‘devlet memuruna uygun olmayan sözler sarf etmek’ suçlamasıyla hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını öğrendi.

    Müvekkiline ait ses ve görüntülerin yasa dışı şekilde kayıt edildiğini savunan avukat Vedat Saban, şöyle dedi:

    ‘UYARI YAPILMIYOR’

    “Bir memurun kendi görev alanı içinde fotoğraf çekmesi nasıl bir mantıkla suç kabul ediliyor. Bundan daha vahimi hiçbir uyarı yapılmadan görüntü ve ses kaydı alındığını öğreniyoruz. Bu kayıt da müvekkilimin aleyhine kullanılarak hakkında soruşturma açılıyor.”

    ‘HER YERDE KAYIT MI VAR?’

    “Bu mantıkla üniversitenin her yerinde görüntü ve ses kaydı alındığını düşünebiliriz” diyen Saban, “Üniversite yönetimi Anayasa’nın 22. Maddesi ve TCK’nın 133’üncü maddesini ihlal etmiştir. Üstelik yasadışı şekilde elde edilen kayıtlarla resmi bir soruşturma başlatmıştır. Üniversitede böyle bir sistem varken öğretim üyelerinin, öğrencilerin, araştırma görevlilerinin düşüncelerini rahat biçimde paylaşabileceği söylemek saçmalık olur” dedi.

    AMACIMIZ GÜVENLİK

    Soruşturmanın şikâyet üzerine başlatıldığını vurgulayan Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü ise, Hürriyet muhabirine şu bilgileri verdi:

    “Okuma salonu ve başka alanlarda ses ve görüntü kaydı tamamen güvenlik amacıyla alınıyor. Ancak bu soruşturmada şikâyet söz konusu. O nedenle görüntüler soruşturma kapsamında incelenerek elde edilen veriler dosyaya eklenmiş. Kayıt altına alınan ses ve görüntü de ilgili personele izletildi ve soruşturma bu şekliyle yürütüldü.”

     

     

     

     

    Etiketler: antalya üniversitesi , izinsiz görüntü kaydı , eğitim fakültesi , nevzat saban , son dakika
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri