Üniversitede 'gizli kayıt' tartışması yargıya taşındı

Yargıya taşınan olaylar serisi ise şöyle başladı: Rektörlük makamınca kütüphaneci olarak görevlendirilen Nevzat Saban, yanına aldığı bir görevliyle Eğitim Fakültesi Okuma Salonu’na gitti. Burada cep telefonu ile salonun fotoğraflarını çeken Saban, “S..mışlar, sıvamışlar. Ben de bunun hesabını sormaz mıyım” dedi ve salondan ayrıldı.

‘HUKUK İHLAL EDİLDİ’

Saban, yaklaşık 1 ay sonra ‘izinsiz fotoğraf çekmek’, ‘devlet memuruna uygun olmayan sözler sarf etmek’ suçlamasıyla hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını öğrendi.

Müvekkiline ait ses ve görüntülerin yasa dışı şekilde kayıt edildiğini savunan avukat Vedat Saban, şöyle dedi:

‘UYARI YAPILMIYOR’

“Bir memurun kendi görev alanı içinde fotoğraf çekmesi nasıl bir mantıkla suç kabul ediliyor. Bundan daha vahimi hiçbir uyarı yapılmadan görüntü ve ses kaydı alındığını öğreniyoruz. Bu kayıt da müvekkilimin aleyhine kullanılarak hakkında soruşturma açılıyor.”

‘HER YERDE KAYIT MI VAR?’

“Bu mantıkla üniversitenin her yerinde görüntü ve ses kaydı alındığını düşünebiliriz” diyen Saban, “Üniversite yönetimi Anayasa’nın 22. Maddesi ve TCK’nın 133’üncü maddesini ihlal etmiştir. Üstelik yasadışı şekilde elde edilen kayıtlarla resmi bir soruşturma başlatmıştır. Üniversitede böyle bir sistem varken öğretim üyelerinin, öğrencilerin, araştırma görevlilerinin düşüncelerini rahat biçimde paylaşabileceği söylemek saçmalık olur” dedi.

AMACIMIZ GÜVENLİK

Soruşturmanın şikâyet üzerine başlatıldığını vurgulayan Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü ise, Hürriyet muhabirine şu bilgileri verdi:

“Okuma salonu ve başka alanlarda ses ve görüntü kaydı tamamen güvenlik amacıyla alınıyor. Ancak bu soruşturmada şikâyet söz konusu. O nedenle görüntüler soruşturma kapsamında incelenerek elde edilen veriler dosyaya eklenmiş. Kayıt altına alınan ses ve görüntü de ilgili personele izletildi ve soruşturma bu şekliyle yürütüldü.”