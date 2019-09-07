Üniversitede cami açtı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Kampusu’nun içinde işadamı Ethem Sancak’ın babasının adına yapılan Abdülhakim Sancak Camisi’nin açılışını yaptı. “Hayır sahiplerini tebrik ediyorum” diyen Erdoğan, caminin özelliklerinden bahsetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışın ardından caminin bahçesine dişbudak ağacı dikti.
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Kampusu’nda inşa edilen Abdülhakim Sancak Camisi’ni cuma namazının ardından ibadete açtı. Açılışa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve işadamı Ethem Sancak katıldı.
11 BİN 500 METREKARELİK ALAN
Cuma namazının ardından cami avlusuna çıkan Erdoğan, yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Abdülhakim Sancak Camisi, görüldüğü gibi önünde revaklı avlusu, abdesthanesi ve çevresiyle beraber 11 bin 500 metrekarelik bir alan üzerine inşa edilmiştir. Cami üniversite yerleşkesi dışından da rahatça görülmekte, modern mimariyle inşa edilmiş bir cami. Vahdette kesret, kesrette vahdet fikri ile tasarlanan yapıda sadece ana ibadet mekânı değil tüm mimari unsurlar bu biçimde ele alınmıştır. Minarenin yüksekliği 39 metre olup, köklü bir eğitim kurumunun camisi olması hasebiyle kamış kalem biçiminde tasarlanmıştır. T planlı ve betonarme olarak inşa edilen cami 26 metre çapında ve 21 metre yüksekliğinde merkezi kubbeye sahiptir. Cami alt kat, harim katı ve bir mahfil katı olmak üzere üç katlı bir yapı görünümünde olup, 790 metrekare taban alanına oturmakta. 120 metrekarelik mahfil katı ile birlikte toplam inşaat alanı 1700 metrekaredir. 500 metrekarelik abdesthane, 170 metrekarelik revak altında yer alan çok amaçlı alanlar, külliye içindeki diğer kapalı mekânları da oluşturmaktadır. Ana ibadet mekânı normal saf düzeninde, 2 bin 450 kişiliktir. Avlusuyla beraber caminin kapasitesi 4 bin kişiye çıkmaktadır.
‘GENÇLERİMİZ İÇİN ÖNEMLİ FIRSAT’
Mihrap doğal taştan, minber ve kürsü ise ahşaptan üretilmiştir. Akustik itibarıyla da gerçekten güçlü bir akustiğe sahiptir. Ana ibadet mekânı, iç-dış birliğini sağlayacak biçimde, 4 cepheden ışık almakta ve ferah bir iç mekân hissi vermektedir. Cami içerisinde farklı kısımlarda yer alan hat yazıları anlamları ve verdiği mesajlar itibarıyla da mimari bir bütünleşmeyi ortaya koymaktadır. Bu vesileyle, Sancak ailesi ve vakfına, şahsım, milletim adına şükranlarımı ifade ediyorum ve bildiğiniz gibi müjde büyük, ‘Kim benim için dünyada bir mescit inşa ederse, ben de cennette onlar için bir mescit inşa ederim’ buyuruyor rabbimiz. Dolayısıyla bu hayrın Ayazağa Kampusu’nda özellikle gençlerimiz için çok önemli bir fırsat, çok önemli bir imkân olduğunu düşünüyorum ve tekrar hayır sahiplerini tebrik ediyorum.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ardından, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın yaptırdığı duadan sonra caminin açılış kurdelesi kesildi.
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