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    Üniversitede bölünme protestosu

    DHA
    27.04.2018 - 17:53 | Son Güncelleme:

    Üniversitelerin bölünmesini öngören kanun tasarısına karşı yapılan protestolar Beyazıt Meydanı’nda devam etti.

    İstanbul Üniversitesi’ne bağlı Siyasal Bilimler, Orman, Hasan Ali Yücel, Cerrahpaşa Tıp ve Edebiyat fakültesi öğrencileri saat 15.00 sıralarında Beyazıt Meydanı’na geldi. Öğrenciler, dövizler açarak kanun tasarısını bando eşliğinde protesto etti. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevim Buzlu. Beyazıt Meydanı’nda konuşma yaptı. Buzlu, "Üniversitemizin araştırma misyonuna ciddi katkı veren fakültemiz, İstanbul Üniversitesi’nden ayrılmamalıdır. Her fakülteyi dinlediğinizde görüyorsunuz ki, çok güzel bir tarihi miras söz konusudur. Bu tarihi mirasa lütfen hak ettiği değeri veriniz" dedi. 

    Etiketler: Üniversite , bölünme , gündem
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