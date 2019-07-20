Tercih listesine en fazla 24 bÃ¶lÃ¼m yazÄ±labilecek.Â EÄŸitimci Hatice YÄ±lmaz ve Cihan YeÅŸilyurt en Ã§ok yapÄ±lan hatalar ve dikkat edilmesi gerekenleri ÅŸÃ¶yle sÄ±ralÄ±yor:

1- KENDÄ°NÄ°ZÄ° TANIYIN: Ã–ncelikle ileride hangi mesleÄŸi yaparsanÄ±z mutlu olabileceÄŸinizi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n. SabÄ±rlÄ± mÄ±sÄ±nÄ±z? MeraklÄ± mÄ±sÄ±nÄ±z? Yetenekleriniz ve ilgi alanlarÄ±nÄ±z neler? KiÅŸilik Ã¶zellikleriniz ve yÃ¶nelimleriniz doÄŸrultusunda liste oluÅŸturun.

2- SONUÃ‡ BELGENÄ°ZÄ° DÄ°KKATLÄ° Ä°NCELEYÄ°N: SonuÃ§ belgesinin sol alt kÄ±smÄ±ndaki â€˜SÄ±nav PuanlarÄ±â€™ ve â€˜BaÅŸarÄ± SÄ±ralarÄ±â€™ tablosundaki ham puan olan TYT, SAY, SÃ–Z, EA, DÄ°L ve saÄŸ alt kÄ±smÄ±ndaki â€˜YerleÅŸtirme PuanlarÄ±â€™ ve â€˜BaÅŸarÄ± SÄ±ralarÄ±â€™ tablosundaki yerleÅŸtirme puanlarÄ± olan Y-TYT, Y-SAY, Y-SÃ–Z, Y-EA, Y-DÄ°L puan tÃ¼rlerini doÄŸru ayÄ±rt etmek gerekiyor. AyrÄ±ca istenilen programÄ±n puan tÃ¼rÃ¼ de doÄŸru bilinmeli. Ã–rneÄŸin, Turizm Ä°ÅŸletmeciliÄŸi EA puan tÃ¼rÃ¼nde. Ä°stanbul Ãœniversitesi Turizm Ä°ÅŸletmeciliÄŸiâ€™ne yerleÅŸmek istiyorsa, sonuÃ§ belgesindeki Y-EA puanÄ±ndaki baÅŸarÄ± sÄ±rasÄ±na bakmasÄ± gerekiyor.

3- PUANA DEÄžÄ°L SIRALAMAYA BAKIN: Bu yÄ±l sÄ±navÄ±n kolay olmasÄ± bazÄ± puan tÃ¼rlerinde yÄ±ÄŸÄ±lmalara neden oldu. Ã–rneÄŸin, geÃ§en yÄ±l 300 puan bandÄ±nda olan bir Ã¶ÄŸrenciyle bu sene aynÄ± puandaki adayÄ±n baÅŸarÄ± sÄ±rasÄ± aynÄ± deÄŸil. Bu yÃ¼zden puana deÄŸil, baÅŸarÄ± sÄ±rasÄ±na gÃ¶re tercih yapÄ±n.

4- KILAVUZU MUTLAKA OKUYUN: Ã–SYMâ€™nin yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ±, programlarla ilgili bilgilerin, Ã¶zel koÅŸullarÄ±n, uyarÄ±larÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± â€˜YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim ProgramlarÄ± ve KontenjanlarÄ± KÄ±lavuzuâ€™nu dikkatli inceleyin. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bazÄ± bÃ¶lÃ¼mlerin Ã¶zel koÅŸullarÄ± olabiliyor ya da Ã¼cretli olduÄŸunu bilmeyenler yanlÄ±ÅŸ tercihte bulunabiliyor.

5- PROGRAMI ARAÅžTIRIN: BirÃ§ok aday, listesine yazdÄ±ÄŸÄ± programÄ±n detaylarÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rmadan, iÅŸ olanaklarÄ±na bakmadan â€˜puanÄ± yettiÄŸinceâ€™ tercih yaptÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Ã¼niversiteye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ beÄŸenmiyor, mutlu olmuyor. Bu hataya dÃ¼ÅŸenlerin sayÄ±sÄ± az deÄŸil. Her yÄ±l ortalama 600 binin Ã¼zerinde Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisi, tekrar sÄ±nava baÅŸvuruyor.

6- STAJ VE Ä°Åž Ä°MKÃ‚NLARINI Ã–ÄžRENÄ°N: Ä°stediÄŸiniz bÃ¶lÃ¼mÃ¼n ders iÃ§eriklerini Ã§ok iyi inceleyerek bunlarÄ± veren akademisyenlerin kim olduÄŸunu Ã¶ÄŸrenin. BÃ¶lÃ¼mde Ä°ngilizce eÄŸitimin olup olmadÄ±ÄŸÄ±na, staj imkÃ¢nlarÄ±na, laboratuvar uygulamalarÄ±na, iÅŸ bulma durumuna dikkat edin. SaÄŸlÄ±kla ilgili bÃ¶lÃ¼mleri yazacaklar mutlaka iÅŸyeri ortamÄ±nÄ± da gÃ¶rsÃ¼n. TÄ±p ya da hemÅŸirelik isteyenler, hastanelerin acil servislerinde birkaÃ§ saat geÃ§irebilir.

7- KULAKTAN DOLMA BÄ°LGÄ°LERLE LÄ°STE HAZIRLAMAYIN: Ä°yi niyetli olsalar da bazÄ± tavsiyeler, adaylarÄ±n yanlÄ±ÅŸ yÃ¶nlenmesine sebep olabiliyor. Ã–rneÄŸin, kendi bankacÄ±lÄ±k kariyeri sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± geÃ§en bir akrabanÄ±n kesinlikle bankacÄ±lÄ±k ve iktisatla ilgili bir bÃ¶lÃ¼m yazÄ±lmamasÄ± gerektiÄŸi konusundaki baskÄ±sÄ±, gelecekte iyi mali denetÃ§i olacak bir genci engelleyebiliyor.

8- SADECE AÄ°LENÄ°Z Ä°STÄ°YOR DÄ°YE YAZMAYIN: YaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸten memnun olmayan, okuduÄŸu alanÄ± beÄŸenmeyenlerin yakÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bir sorun da sadece ailesinin isteÄŸine gÃ¶re bir yeri yazmak. Bu kiÅŸilerin sayÄ±sÄ± az deÄŸil. Ã–zellikle yÃ¼ksek baÅŸarÄ±ya sahip bazÄ± Ã¶ÄŸrenciler, baÅŸka hedefleri ve idealleri olmasÄ±na raÄŸmen sadece ailesi Ã§ok istiyor diye ilgi duymadÄ±klarÄ± ya da kendilerini baÅŸarÄ±lÄ± hissetmedikleri bir alana yÃ¶nelik tercih yapabiliyor. Bu yÃ¼zden dahaÂ Ã¼niversite yÄ±llarÄ±nda bile sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸamaya baÅŸlayabiliyor.

9- Ä°STEÄžÄ°NÄ°ZE GÃ–RE YAPIN: Adaylar, tercihini istek sÄ±rasÄ±na gÃ¶re deÄŸil, yÃ¼ksek baÅŸarÄ± sÄ±rasÄ±ndan dÃ¼ÅŸÃ¼k baÅŸarÄ± sÄ±rasÄ±na doÄŸru yapabiliyor. Bu da istediÄŸi bir bÃ¶lÃ¼me deÄŸil de puanÄ±na gÃ¶re bir yere yerleÅŸmesine neden oluyor. AyrÄ±ca Ã¶ÄŸrencilerin tercih yaparken dikkat etmediÄŸi bir nokta da, o kurumun vakÄ±f mÄ± yoksa devlet Ã¼niversitesi mi olduÄŸu. FarkÄ±nda olmadan bir vakÄ±f Ã¼niversitesini yazÄ±p yerleÅŸebiliyor. Ä°stemeden de olsa yaptÄ±ÄŸÄ± bu tercih sonucunda daha fazla para Ã¶dÃ¼yor ya da Ã¶deyemediÄŸi iÃ§in Ã¼niversite eÄŸitimini yarÄ±da bÄ±rakmak zorunda kalabiliyor.

10- YERLEÅžME OLASILIÄžI YÃœKSEK OLAN PROGRAMLARI LÄ°STE DIÅžINDA BIRAKMAYIN: Bazen adaylar, beklediÄŸinin altÄ±nda bir sonuÃ§ gelmesini gurur meselesi haline getirip, gerÃ§ekÃ§i olmayan tercihlerle listelerini dolduruyor. KazanamayacaÄŸÄ± kesin olan yÃ¼ksek puanlÄ± programlarÄ± listenin altlarÄ±na koyarak kendince acÄ±sÄ±nÄ± Ã§Ä±karÄ±yor. YerleÅŸme olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± Ã§ok yÃ¼ksek olan bir programÄ±n altÄ±na yazÄ±lan yerleÅŸme olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± Ã§ok dÃ¼ÅŸÃ¼k olan programlara Ã¶lÃ¼ tercih diyoruz. Ã–lÃ¼ tercihler yerine, gerÃ§ekÃ§i tercihlerle listenizi hazÄ±rlayÄ±n.

EN Ã–ÄžRENCÄ° DOSTU ÅžEHÄ°R ESKÄ°ÅžEHÄ°R

ÃœNÄ°VERSÄ°TE AraÅŸtÄ±rmalarÄ± LaboratuvarÄ± (ÃœNÄ°AR) â€˜Ã–ÄŸrenci Dostu Ãœniversite Åžehirleri 2019â€™ araÅŸtÄ±rmasÄ±nÄ±n sonuÃ§larÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. TÃ¼rkiye Ãœniversite Memnuniyet AraÅŸtÄ±rmasÄ±â€™nÄ±n bir parÃ§asÄ± olarak yaklaÅŸÄ±k 36 bin Ã¶ÄŸrenciyle yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmada; gÃ¼venlik, esnaf-halkÄ±n tutumu, ulaÅŸÄ±m, yaÅŸam masraflarÄ±, yaÅŸanabilirlik, saÄŸlÄ±k, sosyal ve kÃ¼ltÃ¼rel imkanlar gibi kriterlere gÃ¶re ÅŸehirler deÄŸerlendirildi. Ä°lk sÄ±rada geÃ§en yÄ±lÄ±n da birincisi EskiÅŸehir yer aldÄ±. AydÄ±n ikinci ve Antalya ise Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ oldu. Ä°zmir dÃ¶rt, Ã‡anakkale ise beÅŸinci sÄ±radan takip etti. Ankara 10â€™uncu; Ä°stanbul-Asya 15 ve Ä°stanbul-Avrupa ise 20â€™inci sÄ±rada temsil edildi. Genel olarak batÄ± illerinde memnuniyetin daha yÃ¼ksek olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. TÃ¼rkiyeâ€™de sadece 26 ÅŸehir, Ã¶ÄŸrencileri memnun edebildi. Her 10 ÅŸehirden 7â€™si Ã¶ÄŸrencilerine memnuniyetsizlik hissi yaÅŸatÄ±yor. AyrÄ±ca bir Ã¶nceki yÄ±la oranla memnuniyetsizlik hissini yaÅŸatan illerde bir artÄ±ÅŸ sÃ¶z konusu.Â-Ã–nder Ã–NDEÅž