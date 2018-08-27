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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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27.08.2018 - 11:22, Son Güncelleme:

YKS tercih sonuçları o tarihte mi açıklanacak? ÖSYM sonuç ekranı ne zaman açılacak?

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YKS tercih sonuçları o tarihte mi açıklanacak? ÖSYM sonuç ekranı ne zaman açılacak?

YKS tercih sonuçları, yerleştirme işlemi için geri sayıma geçen milyonlarca kişinin merakla araştırdığı konu oldu. Üniversite adayları kadar yakınları ve öğretmenlerinin de merakla araştırdığı süreç olan YKS tercih sonuçları, ÖSYM tarafından erişime açılacak. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, ÖSYM'nin açıklamasının öngörüldüğü tarih ve detaylı bilgiler

Sınav sonrası aldıkları puana göre tercih işlemlerini gerçekleştiren binlerce üniversite adayı, YKS tercih sonuçları için sorgulamalarına başladı. 14 Ağustos tarihinde son tercihlerini yapan adaylar, ÖSYM'nin yapacağı değerlendirmeye kilitlendi. Peki, binlerce öğrencinin yerleştirme işleminin gerçekleştirileceği YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM'nin geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamalara göre tercih sonuçları için beklenen tahmini açıklama tarihi..

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ÖSYM'nin duyuracağı üniversite yerleştirme sonuçları için geri sayım sürüyor. Geçtiğimiz yıl 26 Temmuz tarihinde sona eren tercih döneminin ardından sonuçlar, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden 8 Ağustos tarihinde erişime açılmıştı. Bu çerçeve ele alınırsa, bu yıl YKS tercih sonuçlarının 27 Ağustos Pazartesi günü ÖSYM tarafından açıklanacağı öngörülebilir.

HANGİ DURUMLARDA KAYIT YAPTIRILAMAZ?

Merkezî yerleştirme işlemi ile bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayın kaydını yaptırabilmesi, ilgili yükseköğretim kurumunun aradığı bütün koşulları taşımasına bağlıdır. Adayın internet ortamında bir programı kazandığının yazılmış olması bu adaya, ilgili programın öngördüğü diğer koşulları taşımadan kayıt yaptırma hakkı vermez.

Yükseköğretim programlarının koşulları arasında yer alan veya almadığı halde yükseköğretim kurumları tarafından programa kayıt için meslekle ilgili kanun veya yönetmeliklerde dikkate alınarak tam teşekküllü bir hastaneden sağlık raporu istenmesi ve ilgili yükseköğretim kurumu tarafından öğrencinin kaydının gerekli sağlık raporunu karşılayamadığı için yapılamadığının yazılı olarak beyan edilmesi üzerine, sağlık muayenesi, bedensel yetersizlik (boy, kilo vb. tercih aşamasında bilinebilen özellikler hariç), mülakat sınavını kazanamama ve intibak eğitiminin olumsuzluğu gibi başvuru sırasında bilinemeyen bir nedenle yerleştirildiği programa kaydı yapılamayan öğrencilerin durumlarının ÖSYM Başkanlığınca aşağıdaki şekilde değerlendirilerek, alt tercihlerinden puanlarının elverdiği programlara (BURSLU programlar hariç) kayıtlar tamamlandıktan sonraki ilk 15 gün içinde ÖSYM Başkanlığına yazılı olarak tüm belgeleriyle birlikte başvurdukları takdirde kontenjan harici yerleştirilirler. 15 günlük sürenin hesaplanmasında kılavuzda belirtilen kayıt tarihlerinin bitiminden sonraki ilk mesai günü dikkate alınır.

DÜNYANIN EN İYİ ÜNİVERSİTELERİ SIRALAMASI

Çin Jiao Tong Üniversitesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren, Şanghay merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Shanghai Ranking Consultancy, ‘Dünyanın En İyi Üniversiteleri Sıralaması (ARWU) 2018’i yayınladı. İlk sırada geçen yılki konumunu koruyan Harvard yer alırken, Türkiye’den ilk 500’de sadece 401-500 sıra bandı ile İstanbul Üniversitesi yer aldı. İlk 1000’de ise 13 Türk üniversitesi temsil edildi.

2003’ten beri liste yayınlayan Shanghai Ranking Consultancy; dünya üniversitelerini eğitim-akademisyen kalitesi, araştırma etkisi ve akademik personel başına düşen performans gibi dört kritere göre sıraladığı ‘Dünyanın En İyi Üniversiteleri Sıralaması (ARWU) 2018’i açıkladı. Buna göre zirvede 2017’deki konumunu koruyan Harvard yer alırken, onu Stanford ve Cambridge takip etti. İlk 10’da sekiz yükseköğretim kurumu ile ABD öne çıkarken, İngiltere ise Cambridge ve Oxford ile temsil edildi.

Türkiye’den en iyi dereceyi 401-500 sıra bandı ile geçen yıl da olduğu gibi İstanbul Üniversitesi elde etti. İlk 1000’de ise 13 Türk üniversitesi yer aldı. Hacettepe 501-600; Bilkent, Dokuz Eylül ve Erciyes 601-700; İTÜ 701-800; Ankara, Ege, Gazi ve ODTÜ 801-900; Boğaziçi, Marmara, Sabancı ve Yıldız Teknik üniversiteleriyse 901-1000 sıra bandında yer aldı.

Sıralamada Türk üniversiteleri

KURUMSIRA 
İstanbul Üniversitesi401-500
Hacettepe Üniversitesi501-600
Bilkent Üniversitesi601-700
Dokuz Eylül Üniversitesi601-700
Erciyes Üniversitesi601-700
İstanbul Teknik Üniversitesi701-800
Ankara Üniversitesi801-900
Ege Üniversitesi801-900
Gazi Üniversitesi801-900
Orta Doğu Teknik Üniversitesi801-900
Boğaziçi Üniversitesi901-1000
Marmara Üniversitesi901-1000
Sabancı Üniversitesi901-1000
Yıldız Teknik Üniversitesi901-1000

ÜNİVERSİTE KAYITLARI EYLÜLÜN İLK HAFTASI BAŞLIYOR

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2018 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

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