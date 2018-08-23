Üniversite sonuçları için gözler ÖSYM’de: YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
2018-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemleri geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Sınav stresi ve tercih telaşını geride bırakan üniversite adayları şimdi büyük bir heyecanla YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı günü bekliyor. ÖSYM, 2018 iş takviminde üniversite tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe de yer vermişti. Peki 2018 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Üniversite tercih işlemleri 7-14 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı. 2018-Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı en az 150 olan adaylar, yerleştirmede kullanılacak Y-TYT ve varsa Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanlarına göre tercihte bulundu. Peki, ÖSYM tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştirilen YKS’nin tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS tercih sonuçları https://ais.osym.gov.tr/ adresinden TC kimlik numarası ve şifreyle öğrenebilecek. ÖSYM konuya ilişkin kesin bir açıklama yapmadı kayıt işlemlerinin tarihi düşünüldüğünde tercih sonuçlarının ağustos ayının sonunda üniversite tercih sonuçlarının açıklanması öngörülüyor. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak.
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