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Üniversite sınavında bedava, bayramda yüzde 50 indirimli
Fatma AKSU/İSTANBUL
11.06.2018 - 16:19 | Son Güncelleme:
Öğrenci ve görevliler, Üniversite sınavının yapıldığı 30 Haziran ve 1 Temmuz 2018 tarihlerinde toplu ulaşım araçlarından bedava yararlanacak. Ramazan bayramı boyunca da İstanbullular toplu ulaşım araçların yüzde 50 indirimli binecek.
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