Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Üniversite sınavında bedava, bayramda yüzde 50 indirimli

    Üniversite sınavında bedava, bayramda yüzde 50 indirimli

    Fatma AKSU/İSTANBUL
    11.06.2018 - 16:19 | Son Güncelleme:

    Öğrenci ve görevliler, Üniversite sınavının yapıldığı 30 Haziran ve 1 Temmuz 2018 tarihlerinde toplu ulaşım araçlarından bedava yararlanacak. Ramazan bayramı boyunca da İstanbullular toplu ulaşım araçların yüzde 50 indirimli binecek.

    Konu ile ilgili AK parti ve CHP grubunun ortaklaşa verdiği teklif İBB Meclisi’nde oy birliğiyle kabul edildi.

    Etiketler: istanbul , üniversite , sınav , ücretsiz , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri