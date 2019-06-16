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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.06.2019 - 14:59, Son Güncelleme:

Üniversite sınavına Prenses Diana sorusu damga vurdu… Prenses Diana kimdir?

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Üniversite sınavına Prenses Diana sorusu damga vurdu… Prenses Diana kimdir?

2019 Üniversite sınavı ardından en çok konuşulan isimlerden biri de Prenses Diana oldu. Sınav sorularında adı iki kez geçen Prenses Diana’nın hayat hikayesi yeniden gündeme geldi. Peki, Prenses Diana kimdir, ne zaman ve nasıl öldü?

Diana, Galler Prensesi Galler Prensi Charles'in ilk eşidir. Oğlu Prens William 2. torunu Prens George 3., Prenses Charlotte 4., Prens Louis 5. ve küçük oğlu Prens Harry 6. sırada ülkenin taht varisidir. Diana Frances Spencer, 1 Temmuz 1961 tarihinde İngiliz aristokrasisi içinde doğdu. Edward John Spencer'in en küçük kızıydı. Annesi Frances, babasının ilk eşiydi. İngiltere, Norfolk'ta, Sandringham Park House'da doğdu. Percy Herbert (kilise rektörü ve Norwich ve Blackburn eski piskoposu) tarafından St.Mary Magdalene kilisesinde vaftiz edildi. Diana, kökeni Stuart'lardan gelen aristokrat bir aileye mensuptu. Anne tarafında İrlandalı, İskoçyalı, İngiliz ve Amerikan atalarına sahipti. Büyük ninesi New York'lu zengin bir mirasyedi olan Frances Work'tu.

EVLİLİĞİ

Prens Charles ve Diana’nın düğün töreni 29 Temmuz 1981'de gerçekleşti. Yaklaşık bir milyar kişinin izlediği törende 20 yaşındaki Daina'nın utangaçlığı gözlendi. Dünya liderlerinin davetli olduğu törende Diana, Cantebury Başpiskoposu'nun onayıyla Galler Prensesi oldu. Gelecekte Birleşik Krallık tahtının Kraliçesi olacaktı.

İskoçya'da tatile çıkarken Diana hamile kaldı. Evliliğindeki ilk aylar Diana'ya kolay gelmediği için hamile olduğuna çok mutlu olmuştu. 21 Temmuz 1982'de Diana anne oldu. Bebeğin erkek olmasına herkes çok mutlu olmuştu ve ona William adını koydular. Prenses Diana doğumdan sonraki süreçte evliliğinde mutlu değildi. Prens Charles hala Camilla Parker Bowles'e aşıktı. Diana kocasın kendisini sevmesini istedi fakat Charles Diana'yı tanımaya çalışmamıştı. Evlenmeden önce Diana bulimia hastalığına tutuldu. Evlendikten sonra bulimia rahatsızlığı daha kötü oldu. Dört sene boyunca evliliği iyi geçti ama Harry'nın doğumunda Diana kocasında bir fark hissetmişti. Daha sonra 'o gün evliliğim öldü' dedi.;

Her şeye rağmen evliliğini düzeltmek istedi. Fakat Charles Camilla'ya aşıktı ve hiçbir şey fark etmedi. Sürekli tartıştılar, birkaç kere Diana kendine zarar verdi ama Charles ilgilenmedi. 1985 yılında Prens Andrew Sarah Ferguson'la tanıştı. Kraliçe ve ailesi Diana'nın Sarah gibi davranmasını istedi. Diana'yı ona benzetmeye çalıştı ama benzettiğinde Kraliçe'yi ve Philip'i payladı. Diana ne yapacağını bilemedi, kendini çok kötü hissetti ve bulimiası daha kötü oldu.

BOŞANMA

1995 yılında Kraliçe, Panorama röportajı izledikten sonra, Charles ve Diana'ya ayrılmalarını söyledi. Başbakan da (John Major) ayrılmalarını istedi. 28 Ağustos 1996'da boşandılar. Kolay bir boşanma için Diana £17 milyon'u eski kocasından aldı ve hiç kimseye ne olduğunu anlatamadı. Diana'nın unvanı değiştirildi, artık Majesteleri (Her Highness) Galler Prensesi değil, sadece Diana, Galler Prensesi olacaktı. Tekrar evlenirse prenseslik unvanı geri alınacaktı. Bir yıl içinde oğullarıyla sadece iki ay birlikte zaman geçirebildi, Diana'yı en çok üzen de bu oldu.

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