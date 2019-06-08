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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.06.2019 - 08:45, Son Güncelleme:

Üniversite sınavı (YKS) ne zaman, saat kaçta? AYT, TYT, YDT tarihi

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Üniversite sınavı (YKS) ne zaman, saat kaçta? AYT, TYT, YDT tarihi

Geçtiğimiz yıl ilk kez uygulanan YKS’nin (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) bu yılki oturumlar için heyecan dorukta. Üniversite adaylarının YKS’ye girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri geçtiğimiz günlerde tamamlanıştı. Peki, üniversite sınavı ne zaman yapılacak? İşte, YKS’nin üç oturumunun (AYT, TYT, YDT) tarihi

Üniversite sınavına girecek olan öğrenciler tüm hızıyla çalışmalarını sürdürürken 2019 YKS (Yükseköğretim Kurumlarına Giriş Sınavı) tarihine bir kez daha göz gezdiriyor. İşte, kısa bir süre sonra yapılacak olan YKS için önemli tarihler…
YKS 1. oturumu olarak da bilinen Temel Yeterlilik Testi 15 Haziran 2019 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Saat 10:15’te başlayacak olan sınavda adayların temek yeterlilik bilgileri test edilecek.

YKS’nin 2. oturumu olan Alan Yeterlilik Testi ise 16 Haziran 2019 Pazar günü gerçekleştirilecek. Bu sınav da aynı TYT gibi saat 10:15’te başlayacak.

YKS 2019’un 3. ve son oturumu Yabancı Dil Testi de 16 Haziran 2019 Pazar günü saat 15:45’te yapılacak.

Tüm sınavların sonuçları ise 18 Temmuz’da ÖSYM tarafından açıklanacak.

SINAV BİNALARINA GİRİŞ SAATİ

YKS'nin 1. oturumu TYT ve 2. oturumu AYT için adaylar saat 10.00'dan sonra, 3. oturum YDT için saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

ÜNİVERSİTE SINAV SORULARI HAKKINDA

TYT'de adaylara 40 soruluk Türkçe, 20 soruluk Sosyal Bilimler, 40 soruluk Temel Matematik ve 20 soruluk Fen Bilimleri testi olmak üzere 120 soru yöneltilecek.

AYT'de adaylara, 40 soruluk Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, 40 soruluk Sosyal Bilimler-2 testi, 40 soruluk Matematik ile 40 soruluk Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecek.

AYT'de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacak. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabilecek.

YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak. Her dil için 80 sorudan oluşan ayrı soru kitapçığı bulunacak. Sınavda adaya başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.

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