Üniversite sınavı (TYT, AYT, YDT) başvuruları ne zaman?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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13.01.2019 - 14:50, Son Güncelleme:

Üniversite sınavı (TYT, AYT, YDT) başvuruları ne zaman?

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Üniversite sınavı (TYT, AYT, YDT) başvuruları ne zaman?

Geçtiğimiz yıl ilk kez uygulanan YKS’nin (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) 2019 takvimi belli oldu. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT), ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumdan oluşan YKS’nin ilk oturumu olan TYT, 15 Haziran 2019’da gerçekleşecek. Peki, üniversite sınavı başvuruları ne zaman başlayacak?

Ocak ayının ortalanmasıyla birlikte en çok araştırılan konulardan biri de üniversite başvuru tarihi oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkez (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen üniversite sınavları (TYT, AYT, YDT) için hazırlık içinde olan öğrenciler, online sistem üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek. Peki, üniversite sınavı başvuru süreci ne zaman başlayacak? TYT, AYT ve YDT oturumları ne zaman yapılacak?

2019 YKS TARİHLERİ

2019-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT)
Başvuru tarihleri: 12 Şubat 2019 - 6 Mart 2019
Sınav tarihi: 15 Haziran 2019
Sonuç tarihi: 18 Temmuz 2019

2019-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT)

Başvuru tarihleri: 12 Şubat 2019 - 6 Mart 2019
Sınav tarihi: 16 Haziran 2019
Sonuç tarihi: 18 Temmuz 2019

2019-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT)

Başvuru tarihleri: 12 Şubat 2019 - 6 Mart 2019
Sınav tarihi: 16 Haziran 2019
Sonuç tarihi: 18 Temmuz 2019

MESLEKİ BECERİLER DOĞRULTUSUNDA YENİLEME OLACAK

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç başkanlığında, yükseköğretim alanında istihdam odaklı politikaların oluşturulması, buna bağlı yeni açılacak eğitim programları ve kontenjanların planlanması amacıyla 2019 yılının ilk ‘Yükseköğretim Programları Danışma Kurulu Toplantısı’ geçtiğimiz günlerde yapıldı.

Yükseköğretim alanında değişen dinamiklerin kamu ve özel sektör alanlarında meydana getirdiği sonuçlara dikkat çekilerek mevcut diploma programlarının ihtiyaç duyulan mesleki beceriler doğrultusunda revize edilmesi gereği de üzerinde durulan konular arasında yer aldı. Ayrıca ilgili paydaşlar tarafından yapılan envanter çalışmaları kapsamında elde edilen veriler ışığında, başta eğitim ve eğitim bilimleri fakülteleri ve sağlık bilimlerindeki programlar olmak üzere, bakanlıklar düzeyinde yapılan istihdam odaklı projeksiyon çalışmalarının ülkenin 2023 hedefleriyle uyumlu yeni stratejilerin geliştirilmesine katkı sağlayacağı belirtildi.

 

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