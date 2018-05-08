Üniversite sınavı ne zaman? YKS'ye kaç gün kaldı?

Üniversite sınavı ne zaman yapılacak sorusu, son günlerin araştırılan konuları arasında yer almaya devam ediliyor. Üniversite adayları kadar öğretmenler ve velileri de yakından ilgilendiren YKS, ÖSYM'nin belirlediği tarih aralığında gerçekleştirilecek. Peki, 2018 üniversite sınavı ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek? İşte, tarih bilgisi hakkında detaylı bilgiler
ÜNİVERSİTE SINAVI (YKS) NE ZAMAN?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), YÖK'ün açıkladığı karara göre 30 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.
Yükseköğretim Kurulu, (YÖK) 24 Haziran'da yapılacağı açıklanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri nedeniyle Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 30 Haziran ve 1 Temmuz'da düzenleneceğini duyurdu.
24 Haziran 2018'de gerçekleştirileceği açıklanan erken seçim tarihi, YKS'nin yapılacağı tarihle aynı güne denk geliyor. Bunun üzerine YKS'nin 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde düzenlenmesine karar verildi.
Bu kapsamda, YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 30 Haziran Cumartesi, ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) 1 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek.
YKS VE TYT ÜCRETİ 120 TL OLARAK BELİRLENDİ
YKS ücreti ÖSYM tarafından belirlenecek. Sınav ücretinin iki oturum için 120 TL olması planlanıyor. Konuyla ilgili kesin bilgi başvuru kılavuzunda ve ÖSYM’nin web sayfasından ilan edilecek.
120 SORU CEVAPLAYACAKLAR
TYT’de 40 Türkçe, 20 sosyal bilimler (din kültürü dersinden muaf olanlar için ekstra 5 felsefe sorusu olacak), 40 temel matematik, 20 fen bilimleri sorusu yer alacak. Yani TYT’de adaylar toplam 120 soru çözecek. Ancak bu derslerde özellikle hangi konuların ağırlıklı olacağı öğrenciler için hala soru işareti.
ÖZEL YETENEK SINAVI NASIL GERÇEKLEŞTİRİLECEK?
Özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden yükseköğretim programlarına TYT puanı ile başvurulacak. 2018-YKS’den itibaren özel yetenek sınavıyla öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmek için adayların TYT puanının en düşük 240 bininci başarı sırasına sahip olmaları gerekiyor.
ÖSYM BAŞKANI: MÜFREDAT DIŞI KONU YOK
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, TYT’nin geçmiş yıllarda yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı’na (YGS) benzeyeceğini ve müfredat dışı konuların kesinlikle sorulmayacağını açıkladı. Uzmanlar da adaylara, YGS’ye hazırlandıkları gibi çalışabileceklerini söylüyor. Biz de uzmanların yardımıyla YGS’de son 8 yılda çıkan soruların konularını derledik. TYT’ye hazırlanan adaylara fikir verebilecek olan bu konular şöyle:
MATEMATİK:
Temel Kavramlar
Sayı Basamakları
Rasyonel Sayılar
OBEB-OKEK
Çarpanlara Ayırma
Üslü Sayılar
Denklem Çözme
Basit Eşitsizlikler
Bölünebilme
Mutlak Değer
Oran-Orantı
Kümeler
Olasılık
Polinomlar
Parabol
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
Fonksiyonlar
Problemler
Permütasyon-Kombinasyon
İstatistik
GEOMETRİ:
Dik Üçgen
Açı-Kenar Bağıntıları
Diktörtgen
Kare
Eşkenar Dörtgen
Daire
Düzgün Altıgen
Çokgenler
Yamuk
Katı Cisimler
Çember-Daire
Analitik Geometri
Vektörler
Grafik Okuma
FİZİK:
Fiziğin Doğası
Kuvvetler
Madde ve Özellikleri
Isı ve Sıcaklık
Optik
Ses
Basınç
Basit Makinalar
Kaldırma Kuvveti
Hareket
Dinamik
Kütle Merkezi
İş Enerji
Elektrik Akımı
Mıknatıs
Transformatör
Elektrostatik
KİMYA:
Madde ve Özellikleri
Atomun Yapısı
Periyodik Tablo
Kimyasal Denklemler
Bileşikler
Çözünürlük
Kimya Kanunları
Karışım
Kimyasal Değişmeler
Kimyasal Bağlar
BİYOLOJİ:
Canlıların Ortak Özellikleri ve Temel Bileşenleri
Hücrenin Yapısı
Hücre ve Madde Geçişleri
Ekoloji
Nükleik Asitler ve Protein Sentezleri
Sınıflandırma ve Canlı Grupları
Duyu Organları
Virüsler-Bakteriler
Enzimler
Bitki Biyolojisi
Bitki Fizyolojisi
Kalıtım ve Evrim
Üreme ve Gelişme
Hücre Bölünmeleri
Biyoteknoloji
Metabolizma, Solunum ve Fotosentez
Sistemler
TÜRKÇE:
Sözcükte Anlam
Cümlede Anlam
Paragraf
Anlatım Bozuklukları
Yazım Kuralları
Noktalama İşaretleri
Dil Bilgisi
Ses Olayı
TARİH:
Tarih Bilimine Giriş
İlk Çağ Medeniyetleri
İslam Öncesi Türk Tarihi
İslam Tarihi
Türk İslam Tarihi
Türkiye Tarihi
Beylikten Devlete Osmanlı
Türkiye Selçuklu devleti
Dünya Gücü Osmanlı
Yeni ve Yakın Çağda Avrupa
Osmanlı Devletinin Arayış Yılları
18. yy da Değişim ve Diplomasi
En Uzun Yüzyıl
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
20. yy da Osmanlı Devleti
Birinci Dünya Savaşı
Mondros, İşgaller ve Cemiyetler
Kurtuluş Savaşına Hazırlık
Birinci TBMM Dönemi
Kurtuluş Savaşı
İkinci TBMM Dönemi ve İç Politika
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
Jeopolitik Konum
Atatürk Devrimleri
Türk Dış Politikası
İnkılaplar
Atatürk Dönemi Dış Politika
Milli Güç ce Türkiye'ye Yönelik Tehditler
COĞRAFYA:
Coğrafi Konum
Dünyanın Şekli ve Hareketleri
Harita Bilgisi
İklim Bilgisi
Su-Toprak-Bitki
İç ve Dış Kuvvetler
Rüzgarlar
Nüfus ve Yerleşme
Ekonomik Faaliyetler
Ortak Payda: Bölge
Ulaşım Yolları
Coğrafyanın Bölümleri
Doğal Afetler
Doğa, Çevre ve İnsan
FELSEFE:
Felsefenin Alanı
Bilgi Felsefesi
Bilim Felsefesi
Varlık Felsefesi
Ahlak Felsefesi
Siyaset Felsefesi
Sanat Felsefesi
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ:
İslam Düşüncesinde Tasavvuf
Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri
Hz. Muhammed S.A.V
Vahiy ve Kuran Yorumları
Kuran'ın Anlaşılması ve Kavranması
İncil ve Kuran'ın Ortak Noktaları
Alevilik ve Bektaşilik