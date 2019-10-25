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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.10.2019 - 12:43, Son Güncelleme:

Üniversite sınavı ne zaman? 2020 YKS sınav tarihi belli oldu mu?

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Üniversite sınavı ne zaman? 2020 YKS sınav tarihi belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihi, 7 Haziran 2020 olarak belirlendi. LGS tarihinin belli olması ardından gözler üniversite adaylarının girdiği YKS’ye (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) çevrildi. Hazırlıklara başlamak isteyen adaylar, üniversite sınavının tarihini araştırıyor. Peki, üniversite sınavı ne zaman? 2020 YKS sınav tarihi belli oldu mu?

Yeni eğitim- öğretim döneminin başlamasıyla ana gündem konularından biri de üniversite sınavı oldu. AYT, TYT ve YDT olmak üzere üç oturumdan oluşan YKS’nin tarihini merak eden üniversite adayları, internet üzerinden bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, Üniversite sınavı ne zaman? 2020 YKS sınav tarihi belli oldu mu?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) 2019-2020 takvimini yayınlamasıyla birlikte YKS tarihi de netleşmiş olacak.
Başvuruları 12 Şubat - 6 Mart 2019 tarihlerinde alınan YKS, 15-16 Haziran'da yapılmıştı.

YKS’DE HANGİ TESTLER YER ALIYOR?

TYT’de Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. AYT’de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi, Sosyal Bilimler-2 Testi, Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. YDT’de ise, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça testleri yer almaktadır.

Yabancı dil oturumunda her dil için ayrı bir soru kitapçığı bulunacaktır. Sınavda adaya başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir.

 

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