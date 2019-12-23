Üniversite sınavı ne zaman? 2020 YKS sınav başvuruları ne zaman yapılacak?

Daha önce sınava giren ve bekledikleri başarıyı yakalamayan adaylar ve lise son sınıf öğrencileri TYT - AYT - YDT oturumlarından oluşan YKS sınavına katılacak. Aylardır sınava hazırlanan üniversite adayları ocak ayının yaklaşmasıyla YKS başvurularıyla ilgili detayları araştırmaya başladı. İşte, 2020 YKS hakkında detaylar.

2020 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin internet sitesinden duyurulan takvime göre, 2020 YKS'nin 1. oturumu (TYT) 20 Haziran'da, 2. oturumu (AYT) ile Yabancı Dil Oturumu 21 Haziran'da yapılacak.

ÜNİVERSİTE SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM takvimine göre YKS 2020 başvuruları 6 Şubat-3 Mart'ta alınacak. YKS için geç başvuru tarihi 18 Mart olarak belirlendi.

Sınavın sonuçları ise 23 Temmuz'da açıklanacak.

YKS'YE KİMLER KATILABİLİR?

Ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında olanlar veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olanlar sınava başvurabilirler.

YKS BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, bireysel olarak internet aracılığıyla https://ais.osym.gov.tr adresinden başvuru yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya tanımlanmış başvuru merkezlerinin birinden yapacaklardır.

YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzda belirtiler bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.