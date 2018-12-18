Üniversite sınavı ne zaman? 2019 üniversite sınav tarihi
Üniversite sınavı ne zaman gerçekleşecek sorusu, hayallerindeki okul için hazırlıklarını sürdüren birçok öğrencinin gündeminde yer almaya başladı. En iyi puanı alarak hayallerindeki bölüme gitmek isteyen öğrenciler, ÖSYM'nin bu yıl gerçekleştireceği üniversite sınavının ne zaman gerçekleşeceğini öğrenmek istiyor. Peki, 2019 üniversite sınavı ne zaman? İşte, o detaylar
Üniversite sınavı ne zaman gerçekleşecek sorusu, son günlerin merakla araştırılan konuları arasında yer almaya başladı. Binlerce kişinin merakla beklediği üniversite sınavı tarihi hakkında ÖSYM'den alınan bazı bilgiler
ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN?
2019 YKS'nin 1. oturumu (TYT) 15 Haziran'da, 2. oturumu (AYT) ile Yabancı Dil Oturumu 16 Haziran'da yapılacak. YKS başvuruları 12 Şubat-6 Mart'ta alınacak. YKS için geç başvuru tarihi ise 19 Mart olarak belirlendi. YKS sonuçları 18 Temmuz'da açıklanacak.
2019 YILINDAKİ DİĞER SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?
2019 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A grubu ve öğretmenlik, Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, 2019 KPSS A grubu ve öğretmenlik Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak.
2019 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 28 Temmuz 2019'da düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 29 Ağustos'ta duyurulacak.
2019-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/1) 5 Mayıs'ta yapılacak, sonuçları ise 30 Mayıs'ta açıklanacak.
22 Eylül'de gerçekleştirilecek 2019-ALES/2'nin sonuçları 17 Ekim'de, 17 Kasım'da düzenlenecek 2019-ALES/3'ün sonuçları da 12 Aralık'ta ilan edilecek.
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/1) 24 Mart'ta, 2019-YDS/2 8 Eylül'de, 2019-YDS/3 ise 1 Aralık'ta yapılacak. Sonuçlar sırasıyla 19 Nisan, 1 Ekim ve 24 Aralık tarihlerinde duyurulacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle