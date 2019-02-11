YKS başvuru kılavuzu yayımlandı- ÖSYM AİS başvuru sayfası aktifleşti mi?
2019-2020 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilebilmeleri amacıyla, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yapılacak. Başvurular online sistem üzerinden alınacak. YKS’ye başvuran tüm adayların, Temel Yeterlilik Testine (TYT) katılmaları zorunlu, diğer oturumlar ise isteğe bağlı. Peki, ÖSYM AİS başvuru sayfası aktifleşti mi?
YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) başvuruları için geri sayım başladı. TYT (Temel Yeterlilik Testi), AYT (Alan Yeterlilik Testi), YDT (Yabancı Dil Testi) olmak üzere üç oturumdan oluşan YKS'nin başvuruları bugün itibariyle alınmaya başlanacak. Peki, ÖSYM AİS başvuru sayfası aktifleşti mi? YKS başvurusu nasıl yapılır?
Geçtiğimiz yıl üniversiteye girişte ilk kez uygulanan YKS’nin ikincisi bu yıl gerçekleşecek. Milyonlarca kişinin girdiği üç oturumlu sınavın tarihleri aylar öncesinden duyurulmuştu. 2018- 2019 ÖSYM takvimine göre, ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında olanlar veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olanları ilgilendiren YKS’nin ilk oturumu olan TYT, 15 Haziran 2019’da, AYT 16 Haziran 2019, YDT ise 16 Haziran 2019 tarihinde uygulanacak.
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BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
YKS başvuruları ise 12 Şubat- 6 Mart tarihleri arasında alınacak. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, bireysel olarak internet aracılığıyla https://ais.osym.gov.tr adresinden başvuru yapabilecekler. Başvuru sayfasının bugün gün içerisinde aktifleşmesi bekleniyor. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya tanımlanmış başvuru merkezlerinin birinden yapacaklar.
BU YIL SORULAR YORUMA DAYALI
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, üniversiteye giriş sınavıyla ilgili Hürriyet’e önemli açıklamalar yaparken “Adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen ve okullara gönderilen müfredattan sorumlu. TYT’de 9 ve 10’uncu sınıf konularından sorular sorulacak. Bununla ilgili bir değişiklik olmayacak” dedi. Geçen yıl TYT’ye (Temel Yeterlilik Testi) 2 milyon 381 bin 412, AYT’ye (Alan Yeterlilik Testi) 2 milyon 19 bin 564 adayın başvurduğunu söyleyen ÖSYM Başkanı, “TYT puanlarının iki yıl geçerliliği olması nedeniyle çok büyük artış beklemiyoruz” diye konuştu.
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