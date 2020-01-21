Üniversite sınavı başvuruları ne zaman başlayacak? 2020 YKS sınav ve başvuru takvimi

Üniversitelere girişte uygulanacak 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) başvuru süreci henüz başlamadı. Aday öğrenciler şimdi ÖSYM'nin yayımladığı bilgiler ışığında başvuru ve sınav tarihlerini araştırıyor. İşte, 2020 YKS sınav ve başvuru takvimi...

ÖSYM takvimine göre YKS 2020 başvuruları 6 Şubat-3 Mart'ta alınacak. YKS için geç başvuru tarihi 18 Mart olarak belirlendi. Sınavın sonuçları ise 23 Temmuz'da açıklanacak.

YKS NE ZAMAN?

ÖSYM'nin internet sitesinden duyurulan takvime göre, 2020 YKS'nin 1. oturumu (TYT) 20 Haziran'da, 2. oturumu (AYT) ile Yabancı Dil Oturumu 21 Haziran'da yapılacak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında olanlar veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olanlar sınava başvurabilirler.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, bireysel olarak internet aracılığıyla https://ais.osym.gov.tr adresinden başvuru yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya tanımlanmış başvuru merkezlerinin birinden yapacaklardır.

YKS'ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzda belirtiler bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.