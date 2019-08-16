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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Üniversite öncesi sıra e-kayıtta

Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
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Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
Üniversite öncesi sıra e-kayıtta

Üniversiteler için elektronik kayıtlar bugün başlıyor. E-kayıt takvimi 21 Ağustos’a kadar sürecek. Okula gidilerek yapılacak kayıtlar ise 19-23 Ağustos’ta.

Haziran ayında düzenlenen 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ardından üniversiteli olmak için geriye son bir adım kaldı. Örgün ve açıköğretim lisans ve önlisans düzeyinde yaklaşık 1 milyon aday, bugünden itibaren 21 Ağustos’a kadar yerleştikleri üniversitelere e-Devlet Kapısı sistemi üzerinden elektronik kayıt yapabilecek. Adaylar elektronik kayıt yapmayı tercih ederlerse kayıt için üniversiteye gitmelerine gerek kalmıyor. Şahsen yapılacak kayıtlar ise 19-23 Ağustos’ta gerçekleştirilecek. Adaylar bu tarihlerde üniversitelere giderek doğrudan kayıt olabilecek.

BELGELER EKSİKSİZ OLMALI

Üniversitelere kayıtlar için adayların mezun oldukları ortaöğretim kurumundan aldığı diploma aslı veya onaylı bir mezuniyet belgesine ihtiyacı olacak. 12 adet fotoğrafla birlikte katkı payı veya öğretim ücretinin ödenmesiyle ilgili belgenin hazır bulundurulması gerekiyor. Üniversiteler bunların dışında ek belgeler de talep edebiliyor. Bu nedenle adayların üniversitelerdeki kayıt ofisleriyle iletişime geçmesi veya kurumların internet sitelerinden yaptıkları kayıtlarla ilgili duyuruları takip etmesi öneriliyor. 

EK KAYITLAR İÇİN YENİ TAKVİM

- 23 Ağustos’ta kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından, üniversiteler boş kontenjanlarını ÖSYM’ye bildirecek. ÖSYM de yeni bir ek kayıt takvimi açıklayacak ve bunun için kılavuz yayımlayacak. Adaylar da bu kılavuz doğrultusunda tercihlerini oluşturarak, ek merkezi yerleştirmenin sonuçlarını bekleyecek. İlk merkezi yerleştirme sonucunda 71 bin kontenjan boş kalmıştı. Ancak, yerleştirildikleri bölüme kayıt yaptırmayanlarla birlikte bu rakamın biraz daha yukarı çıkması bekleniyor.

Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
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