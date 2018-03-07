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    Üniversite öğrencisinin şüpheli ölümü

    İHA
    07.03.2018 - 22:10 | Son Güncelleme:

    Sakarya’da bir üniversite öğrencisi, arkadaşları tarafından kaldığı yurdun odasında ölü bulundu.

    Olay, Adapazarı İlçesi Semerciler Mahallesi Gökçe Sokak üzerinde bulunan bir öğrenci yurdunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sakarya Üniversitesinde Sosyal Bilimler Bölümü okuyan 21 yaşındaki Kadir Han Türk arkadaşları tarafından yatağında hareketsiz halde bulundu. Arkadaşları durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri Türk’ün öldüğünü belirledi.

    İNCELEME SÜRÜYOR

    Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri (OYİ) olay yerinde incelemelerde bulundu. Türk’ün cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan Otopsi Merkezine gönderildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

    Etiketler: sakarya , üniversite , Kadir Han Türk , gündem
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