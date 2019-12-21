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İHA
21.12.2019 - 09:19, Son Güncelleme:

Üniversite öğrencisinin kahreden ölümü

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Üniversite öğrencisinin kahreden ölümü

Üniversite öğrencisi Erdoğan İnez, Ankara-Ordu uçağında memleketi Fatsa’ya geldiği sırada rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan uçağa binen üniversite öğrencisi Erdoğan İnez uçak kalktıktan sonra bir anda rahatsızlandı.

Ordu'da Havaliman'ından ambulansla hastaneye kaldırılan Erdoğan İnez burada tüm yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İnez’in ölüm haberini alan yakınları sinir krizleri geçirirken cenaze namazının öğle namazını müteakip Fatsa Ortabüyük Cami'de kılınacağı öğrenildi.

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