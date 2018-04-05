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    Üniversite öğrencisi Sema'nın kahreden ölümü

    Osman ŞİŞKO/TRABZON (DHA)
    05.04.2018 - 07:42 | Son Güncelleme:

    TRABZON'da, yokuş aşağıya inerken freni boşalan kamyonet, yaya kaldırımında yürüyen üniversite öğrencisi Sema Yöneve (22) çarptı. Ağır yaralanan üniversiteli Sema, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kazanan ardından kaçan kamyonetin içindeki Suriye uyruklu 2 kişi, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

    Kaza, saat 15.00 sıralarında Kalkınma Mahallesi’nde meydana geldi. Suriyeli olduğu belirtilen sürücü yönetimindeki 61 DT 056 plakalı kamyonetin, yokuş aşağıya inişte freni boşaldı. Hızlanan kamyonet, yaya kaldırımında yürüyen Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi Sema Yönev’e çarptıktan sonra duvara çarparak durabildi. Kazada, üniversiteli Sema ağır yaralanırken, Suriye uyruklu olduğu belirlenen kamyonetin sürücüsü ve yanındaki kişi olay yerinden kaçtı.

    Sema Yönev, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra, ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sema Yönev, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sema Yörev'in Giresunlu olduğu öğrenildi.

    Kaza sonrası kaçan kamyonetin Suriye uyruklu sürücüsü ve yanındaki kişi ise polis tarafından kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Etiketler: sema yönev , trafik kazası , trabzon , gündem
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