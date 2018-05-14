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    Üniversite öğrencisi mezuniyet günü kazada can verdi

    BURDUR (İHA)
    14.05.2018 - 17:17 | Son Güncelleme:

    Burdur’da üniversitesi öğrencisi genç kız mezun olduğu gün eğlence dönüşü geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

     

    Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz gün MAKÜ Eğitim Fakültesi PDR Bölümü’nden mezun olan Damla Karakoç, Burdur’da ailesiyle geçirdiği mezuniyet töreninin ardından akşam saatlerinde Isparta’ya konsere gitti. Geçe geç saatlere kadar arkadaşlarıyla eğlenen Karakoç, Tolga B. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil ile dönüş yolu olan Isparta-Burdur dağ yolunda trafik kazası geçirdi. Sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu araç şarampole yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü Tolga B., yaralanırken, genç kız olay yerinde can verdi.
    Morga kaldırılan Dalma Karakoç’un cenazesi işlemlerin ardından ailesi tarafından alınarak toprağa verilmek üzere İstanbul’a gönderildi.

    Etiketler: üniversite öğrencisi , Ölüm , KAZA , gündem
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