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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
24.10.2018 - 15:56, Son Güncelleme:

Üniversite öğrencisi cinayetinde cezalar belli oldu

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Üniversite öğrencisi cinayetinde cezalar belli oldu

Adana'da üniversite öğrencisi 23 yaşındaki İsmail Kandemir Yaluk'un öldürülmesiyle ilgili tutuklanan anne, baba ve oğul ile tetikçi ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanıklar Muhammet Emin, annesi Gülesin ve babası Hüseyin Kahraman, tetikçi Harun Erdem ile avukatları katıldı. Maktulün annesi Aysel ve babası Muhsin Yaluk ile akrabaları ise adliyeye öldürülen gencin fotoğrafı ve "Daima bizimlesin Kandemir" yazısı bulunan tişört giyerek geldi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, özel eğitim kursunda öğretmen olan S.Y'nin kurs öğrencilerinden Muhammet Emin Kahraman ile duygusal ilişki yaşadığını, S.Y'nin daha önce de öldürülen Kandemir Yaluk ile 7 yıl sevgili kaldığını anlattı. 

S.Y'nin Yaluk ile eskiye dayalı ilişkilerinin Kahraman'da rahatsızlık yarattığını dile getiren savcı, S.Y'nin ayrılmaya karar vermesi üzerine de Kahraman'ın bıçakla intihara kalkıştığını söyledi. Savcı, gencin yoğun bakımda yattığı dönemde babası Hüseyin Kahraman'ın "Kandemir Yaluk'u cezalandıracağım. Oğlum söyle bana sen onun adresini biliyor musun?" şeklinde sözler söylediğine dikkati çekerek Muhammet Emin Kahraman'ın taburcu edilmesinin ardından da Yaluk'u öldürme planı yapıldığını ifade etti. 

Sanık baba, anne ve oğullarının tetikçi olarak Harun Erdem'i tuttuklarını belirten savcı, sanıkların olay günü birlikte evden çıktıklarını ve Erdem tarafından cinayetin işlendiğini, diğer sanıkların da çevredeki kafe ve lokantalarda eylemin gerçekleşmesini beklediklerini kaydetti. Savcı, Erdem'in suçu tek başına üstlenmesi karşılığında aile fertlerinin kendisine yazlık ve apartman dairesi vaadinde bulunduğunu da aktardı. 

"Oğlum gözlerimin önünde kurşunlandı" 

Maktulün annesi Aysel Yaluk, oğlunun gözleri önünde kurşunlandığını, kucağında can verdiğini söyledi. Baba Yaluk da sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. 
Sanık Hüseyin Kahraman, suçsuz olduğunu, hiç tanımadığı bir ailenin genç çocuğunu öldürtecek yapıda birisi olmadığını iddia etti. 

Muhammet Emin Kahraman da anne ve babasının arasında geçimsizlik olduğunu, birlikte oturup bu cinayete karar vermeleri ve Harun Erdem’i temin etmelerinin mümkün olmadığını ileri sürdü. Erdem ise olayda Kahraman ailesinin suçu olmadığı iddiasını tekrarlayarak, "Suçlu benim. Konuşmaya gittiğimde maktul bana küfredip omzumdan tutarak kafa attığından dişim kırıldı, yere düştüm. Belimdeki silahı çıkartıp havaya doğru sıktım, nereye doğru gittiğini anlamadan olay ansızın gelişti, böyle olmasını istemezdim." ifadesini kullandı. 

4 sanığa ağırlaştırılmış müebbet 

Mahkeme heyeti, tetikçi Erdem, Muhammet Emin, babası Hüseyin ve annesi Gülesin Kahraman'ı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti. Olaya yardımcı olduğu ileri sürülen Kahraman ailesinin 4 yakınının ise beraatine karar verildi. 

Yaluk'un anne ve babası kararın ardından evlerinde gazetecilere açıklamalarda bulunarak oğulların eşyalarına sarılıp gözyaşı döktü. Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde 13 Mayıs 2016'da, Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü öğrencisi Kandemir Yaluk, annesi Aysel Yaluk ile evinin önüne geldiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Yaluk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. 

SON 24 SAATTE NE OLDU?

Son 24 saatte ne oldu? (24.10.2018)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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