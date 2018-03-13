Üniversite öğrencilerinin dolabından çıkanlar şaşkına çevirdi!

KONYA Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Selçuklu ilçesinde üniversite öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı Bosna-Hersek Mahalllesi'nde bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisini aldı.

Polis yapılan fiziki takibin ardından dün akşam saatlerinde eve baskın düzenledi. Baskında, aralarında uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi gibi bölümlerde okuduğu belirtilen Türkmenistan uyruklu Toygeldi A. (24), Dovran M. (26), Arazgylych A. (26) ile Kazak Temirlan R. (34) gözaltına alındı.

Polis, evde yaptığı aramada ise bir odada elbise dolabı içinde uyuşturucu yetiştirdiğini gördü. Şüphelilerin elbise dolabı içerisine, pervane, ışık donanımı ve ısıtıcı koyarak kenevir yetiştirip sattıkları öğrenildi. Ayrıca yapılan aramalarda satışa hazır paketler halinde 50 gram esrar ele geçirildi. Şüpheliler polisteki ilk sorgusunda keneviri kendilerine yetiştirdikleri, esrarı da kendilerinin içtiğini söyledi. Şüphelilerin polisteki sorgusu sürüyor.

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