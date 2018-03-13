Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Üniversite öğrencilerinin dolabından çıkanlar şaşkına çevirdi!

    Üniversite öğrencilerinin dolabından çıkanlar şaşkına çevirdi!

    Tolga YANIK (DHA)
    13.03.2018 - 11:02 | Son Güncelleme:

    Konya'da narkotik ekipleri tarafından bir eve yapılan operasyonda, 3'ü Türkmenistan, 1'i Kazakistan uyruklu, üniversite öğrencisi 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin elbise dolabının içinde kenevir yetiştirip sattığı öğrenildi.

    Haberin diğer fotoğrafları için tıklayın
    • Üniversite öğrencilerinin dolabından çıkanlar şaşkına çevirdi
    • Üniversite öğrencilerinin dolabından çıkanlar şaşkına çevirdi
    • Üniversite öğrencilerinin dolabından çıkanlar şaşkına çevirdi
    • Üniversite öğrencilerinin dolabından çıkanlar şaşkına çevirdi

    KONYA Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Selçuklu ilçesinde üniversite öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı  Bosna-Hersek Mahalllesi'nde bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisini aldı.

    Polis yapılan fiziki takibin ardından  dün akşam saatlerinde eve baskın düzenledi. Baskında, aralarında uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi gibi bölümlerde okuduğu belirtilen Türkmenistan uyruklu Toygeldi A. (24), Dovran M. (26), Arazgylych A. (26) ile Kazak Temirlan R. (34) gözaltına alındı.

    Polis, evde yaptığı aramada ise bir odada elbise dolabı içinde uyuşturucu yetiştirdiğini gördü. Şüphelilerin elbise dolabı içerisine, pervane, ışık donanımı ve ısıtıcı koyarak kenevir yetiştirip sattıkları öğrenildi. Ayrıca yapılan aramalarda satışa hazır paketler halinde 50 gram esrar ele geçirildi. Şüpheliler polisteki ilk sorgusunda keneviri kendilerine yetiştirdikleri, esrarı da kendilerinin içtiğini söyledi. Şüphelilerin polisteki sorgusu sürüyor.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Son 24 saatte ne oldu? (12.03.2018-2)İşte 'Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
    daha fazla video için

     

    Etiketler: Konya , Uyuşturucu , Öğrenci , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri