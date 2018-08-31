Üniversite öğrencilerini zehirleyen çete çökertildi
Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, üniversite öğrencilerine uyuşturucu satan 14 kişilik uyuşturucu çetesini çökertti. Operasyonda üniversite öğrencilerine satılmak üzere hazırlanan uyuşturucu maddeler ele geçti.
Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki ay önce üniversite öğrencilerine uyuşturucu satan çeteyle ilgili bilgi aldı.
Alınan bilgi üzerine teknik ve fiziki takip başlatıldı. Narkotik ekipleri, yaptıkları araştırmada, çete üyelerinin Kumluca ilçesindeki üniversite öğrencileri ile uyuşturucu kullanan kişilere uyuşturucu sattıklarını belirledi.
Çete üyesi 7 kişi düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Operasyonda 524.55 gram eroin, 7.56 gram esrar, 14 bin 500 TL para ve 99.65 gram altın ele geçti. Emniyette sorguya alınanlardan H.Y. ve Y.P. çıkarıldıkları adliyede tutuklandı.
Çeteyle ilgili araştırmalarını devam ettiren ekipler, önceki gün çeteye yönelik ikinci dalga operasyon başlattı. Operasyonda S.A, M.M.A, D.P, C.G, H.D, S.K ve Y.A gözaltına alındı.
Aramalarda 68 gram esrar, 5 adet Suboxene hap ele geçti. Şüpheliler, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan sorgulandı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğerleri serbest kaldı.
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