Üniversite kontenjanları açıklandı

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AKADEMİK KADRO KILAVUZDA

Geçen sene ön lisans programları Tablo-3A (sınavsız geçiş yapılan programlar) ve Tablo-3B (YGS puanıyla öğrenci alan programlar) diye ayrılıyordu. Daha önce açıklandığı gibi iki yıllık ön lisans programlarının yüzde 60’ı meslek liseliler için kullanılan sınavsız geçiş, yüzde 40’ı ise diğer liselerden mezunlar için YGS puanı ile tercih edilecek şekilde ayrıldı. Bu nedenle kılavuzda bu yıl Tablo-3A ve Tablo-3B yerine, Tablo-3 ve Tablo-4 var. Tablo-3 iki yıllık ön lisans programlarını, Tablo-4 ise dört yıl ve daha fazla süreli lisans programlarını kapsıyor. Ayrıca geçen yıllarda ön lisans programlarına okul birincisi kontenjanı verilmezken, bu sene bu bölümlere okul birincisi kontenjanı ayrıldığı görüldü.

Lisans bölümlerinin profesör, doçent, yardımcı doçent sayısı da kılavuzda yer aldı. Uzmanlara göre adayların bu bölümleri dikkatlice incelemesi gerekiyor. Çünkü bazı bölümlerde bir tane bile profesör veya doçent bulunmuyor.

EN ÇOK DÜŞÜŞ HUKUKTA

Kılavuzda dikkat çeken bir diğer konu ise İstanbul, Ankara, Marmara ve Selçuk gibi üniversitelerin hukuk ve tıp fakültelerinin kontenjanlarında düşüş olması. Örneğin İstanbul ve Ankara Üniversitesi’nin Hukuk Fakültesi geçen yıl 800 öğrenci alırken, bu yıl kontenjanı 650’ye düştü. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin kontenjanının 500’den 400’e; Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin kontenjanının ise 400’den 300’e düştüğü görüldü.

Tıp fakültelerinde ise daha az kontenjan düşüşü yaşandı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin geçen yılki toplam kontenjanı 369 iken, bu yıl 328 oldu. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nin kontenjanı ise geçen sene 498 iken, bu sene 462 olarak açıklandı.

TERCİHLER TEMMUZDA

Kılavuza 25 Haziran’a kadar ÖSYM’nin internet sitesinden ulaşılabilecek. Tercih süresi içinde kılavuzun son hali yayımlanacağı için adayların tercih döneminde yeni kılavuzu incelemesi gerekecek. Üniversite tercihleri 6-14 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Tercihler T.C numarası ve şifre ile ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılabilecek. Başvuru merkezlerinden tercih alınmayacak. Posta yoluyla gönderilen tercih listeleri işleme konulmayacak.

2015-YGS’ye girip 140 veya daha fazla puan alanlardan sınavsız geçiş hakkı bulunmayanlar, 2015 YGS’ye girip 140 veya daha fazla puan alanlardan sınavsız geçiş hakkına da sahip olanlar ile sadece sınavsız geçiş hakkı bulunanlar, ÖSYS merkezi yerleştirmede, yükseköğretim programları arasından tercih yapacak.

Adaylar, tercih hakları bulunan tablolardan programları istek sırasına koyarak, tercih bildiriminde bulunacak. 2015-YGS’ye girenlerden en az bir puan türünde 140 veya daha fazla YGS puanı alan adaylar, yerleştirmede kullanılacak Y-YGS ve varsa Y-LYS puanlarını da göz önünde tutarak, kılavuzdaki açıklamalara göre tercih bildirimini internetten bireysel gerçekleştirecek.

Sadece sınavsız geçiş için başvuranlar ile 2015-YGS’de hiçbir puan türünde 140 veya daha fazla puan alamayan adaylardan sınavsız geçiş hakkı bulunanlar da tercih bildirimini aynı şekilde yapacak.

2015-YGS’de 140 veya daha yüksek puan alanlardan sınavsız geçiş hakkına da sahip olanlar, tercihlerini, sınavlı veya sınavsız geçişi göz önünde bulundurmadan istedikleri sırada yapabilecek. Hiçbir puan türünde 140 veya daha yüksek puan alamayanlar, sınavsız geçiş hakları yoksa tercih yapamayacak.

SADECE TERCİH SIRASI DEĞİŞTİRİLECEK

Adayların süresi içinde tercihlerinde değişiklik yapma imkânı olacak. Ancak adaylar sadece listesine yazdığı üniversite ve bölümlerin sıralamasını değiştirebilecek. Bir üniversite ve bölümü silip, yerine başka bir üniversite veya bölüm yazamayacak. Yerleştirme sonuçlarına göre üniversite kayıtları ise 3- 7 Ağustos tarihleri arasında tamamlanacak. Online ortamda e- kayıt yapmak isteyen adaylar ise 28 Temmuz- 5 Ağustos arasında işlemlerini gerçekleştirebilecek.