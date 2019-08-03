Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?
YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) tercih sürecinin tamamlanması ardından gözler üniversite kayıt tarihlerine çevrildi. Kayıt tarihlerini kaçırmak istemeyen adaylar, üniversite kayıt tarihlerini internet üzerinden araştırıyor. Peki, üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?
23-29 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen YKS tercihlerinin sonuçları için bekleyiş devam ederken adayların gündeme getirdiği konulardan biri de üniversite kayıt tarihleri oldu. Peki, üniversite kayıtları ne zaman yapılacak İşte 2019-2020 Üniversite kayıt takvimi…
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için gereken belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunlu olacak.
KAYIT İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?
- Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
- Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri
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