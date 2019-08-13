Üniversite kayıtları ne zaman hangi tarihlerde yapılacak?
Üniversite kayıt tarihleri, 2019-2020 eğitim öğretim döneminde bir yükseköğretim programında eğitim görmeye hak kazanan birçok kişinin araştırdığı konular arasında yer alacak. Peki, yeni dönemde tercih sonuçlarına göre bir programda eğitim görmeye hak kazanan öğrencilerin gündemine girecek olan üniversite kayıtları ne zaman gerçekleşecek?
Yeni eğitim döneminde üniversitelerde eğitim görmeye başlayacak yüz binlerce öğrenciyi kayıt heyecanı sardı. Kayıtlar için ÖSYM'nin açıkladığı tarihleri sorgulayan öğrenciler, belirlenen tarihleri kaçırmak istemiyor. İşte, konuya ilişkin tüm detaylar...
İlk etapta 19-21 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek olan üniversite elektronik kayıtları, yeni düzenleme ile 16-21 Ağustos tarihleri arasında tamamlanacak. Üniversitelere doğrudan yapılacak kayıtlarda ise herhangi bir değişiklik yapılmadı. Doğrudan kayıtlar, 19-23 Ağustos tarihlerinde okullar tarafından kabul edilecek.
EK YERLEŞTİRME SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Geçtiğimiz yıl YKS tercihleri 7-14 ağustos tarihlerinde alınmış, tercih sonuçları ise 31 Ağustos'ta duyurulmuştu. Ek tercihler ise 14-20 Eylül tarih aralığında gerçekleştirmişti. Bu bilgiler baz alındığında YKS ek tercih sürecinin ağustos ayının son haftalarında başlatılması bekleniyor.
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.
Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle