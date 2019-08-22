Üniversite kayıtları ne zaman bitecek? E kayıt süreci sona erdi
YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) tercih sonuçlarının açıklanması ardından üniversitelere kayıt süreci başlamıştı. 16 Ağustos’ta başlatılan üniversite e-kayıtları 21 Ağustos tarihinde sona erdi, doğrudan kayıtlar ise devam ediyor. Peki, Üniversite kayıtları ne zaman bitecek?
19 Ağustos’ta başlayan üniversite doğrudan kayıtları 23 Ağustos Cuma günü tamamlanacak. 12 adet fotoğrafla birlikte katkı payı veya öğretim ücretinin ödenmesiyle ilgili belgenin hazır bulundurulması gerekiyor. Üniversiteler bunların dışında ek belgeler de talep edebiliyor. Kayıt takvimi sona erdikten sonra, işlemlerini tamamlamayan adaylar yerleştikleri programda eğitim hakkını kaybedecek.
Son yıllarda adaylar tarafından kayıtta en çok tercih edilen yöntem olan "e-Kayıt" uygulaması, bütün devlet üniversitelerinde geçerli. Ayrıca uygulamayı hizmete sunan yaklaşık 50 vakıf üniversitesi de bulunuyor.
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