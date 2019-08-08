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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.08.2019 - 12:08, Son Güncelleme:

Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

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Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı. Tercih yapan her 100 adayın 81’i bir bölüme girdi. Herhangi bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar şimdi üniversite kayıt tarihini araştırıyor. Peki, üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

YKS tercih sonuçları 6 Ağustos Salı günü ÖSYM’nin resmi sayfası üzerinden paylaşıldı. 2019 YKS Yerleştirme Sonuçları Raporu’na göre kontenjanların yaklaşık yüzde 92’si dolarken, 71 bin 233’üne yerleşen olmadı. Tercih yapan her 100 adayın 81’i bir bölüme girdi. Doluluk oranı 2019’da yüzde 91.36’yı buldu. Açıköğretim fakülteleriyle birlikte yerleşen sayısı 904 bin 176 oldu. Tercih sonuç heyecanını geride bırakan üniversite adayları kayıt telaşı yaşıyor.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için gereken belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunlu olacak.

 

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