Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?
2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı. Tercih yapan her 100 adayın 81’i bir bölüme girdi. Herhangi bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar şimdi üniversite kayıt tarihini araştırıyor. Peki, üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?
YKS tercih sonuçları 6 Ağustos Salı günü ÖSYM’nin resmi sayfası üzerinden paylaşıldı. 2019 YKS Yerleştirme Sonuçları Raporu’na göre kontenjanların yaklaşık yüzde 92’si dolarken, 71 bin 233’üne yerleşen olmadı. Tercih yapan her 100 adayın 81’i bir bölüme girdi. Doluluk oranı 2019’da yüzde 91.36’yı buldu. Açıköğretim fakülteleriyle birlikte yerleşen sayısı 904 bin 176 oldu. Tercih sonuç heyecanını geride bırakan üniversite adayları kayıt telaşı yaşıyor.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için gereken belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunlu olacak.
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