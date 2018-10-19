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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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19.10.2018 - 07:07, Son Güncelleme:

Üniversite kapısında kavga! 'Ben hocayım, o kadın değil'

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Üniversite kapısında kavga! 'Ben hocayım, o kadın değil'

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde okuyan Çisel G. (22) sigara içtiği sırada öğretim görevlisinin hakaret ve şiddetine maruz kaldığını öne sürerek şikayetçi oldu. İddiaya göre; İnşaat Fakültesi’nde Doç. Dr. olan Mehmet A., Çisel G.’ye, ‘Okuma yazmanız yok mu? Burada sigara içilmiyor. Gidin buradan’ diyerek el hareketinde bulundu. Daha sonra tartışma büyüdü. Mehmet A., Çisel G.'nin fotoğrafını çekmeye çalıştı ve genç kızı itip, yumruk attı....

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde okuyan Çisel G. (22) sigara içtiği sırada öğretim görevlisinin hakaret ve şiddetine maruz kaldığını öne sürerek şikayetçi oldu. İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi’nde dün meydana gelen olayda, Çisel G., sabah dersten çıktıktan sonra bina önüne sigara içmeye çıktı.

İddiaya göre, İnşaat Fakültesi’nde Doç. Dr. olan Mehmet A., Çisel G.’ye, ‘Okuma yazmanız yok mu? Burada sigara içilmiyor. Gidin buradan’ diyerek el hareketinde bulundu.

İTİP YUMRUK ATTI İDDİASI

Mehmet A.’yı daha önce görmediğini belirten Çisel G., ‘Siz kimsiniz? Düzgün bir dille uyarın’ diye cevap verdi. Bunun üzerine Mehmet A., ‘Okuma yazmanız da mı yok terbiyesizler’ diyerek Çisel G.’nin fotoğrafını çekmeye çalıştı ve hakaretler yağdırdı. Bunun üzerine Çisel G. hemen güvenliğe haber verdi. Olay yerine gelen güvenliği de tersleyen Mehmet A. genç kızı itti ve yumruk attı.

'NASIL BİR KADINA VURABİLİRSİN'

Bu sırada dersten çıkan Yasin K. ve Engin C. kavgayı ayırmaya çalıştı. Ancak Mehmet A., Engin C.’ye de yumruk attı. Kavganın büyümesi üzerine toplanan öğrencilerden biri ‘Karşındaki bir kadın, nasıl bir kadına vurabilirsin’ diye sorunca ‘Ben hocayım, o bir kadın değil. İnsan da değil’ diye bağırdı.

Daha sonra taraflar polise giderek birbirlerinden şikayetçi oldu.

'ÖĞRENCİLERDEN BİRİ BANA VURDU'

Doç. Mehmet A., polise verdiği ifadede kavgayı ayırmaya çalışan öğrencilerden birinin ona vurduğunu ve hakaretlere maruz kaldığını iddia etti. (Gazete Vatan)

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