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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
Melis KARAKUZULU/İZMİR (DHA)
Haber Giriş: 15.10.2019 - 14:33, Son Güncelleme:

Üniversite kampüsünde taciz! Açıklama yapıldı

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Üniversite kampüsünde taciz! Açıklama yapıldı

İzmir Ege Üniversitesi Senatosu'nca kampüsteki kız öğrencinin, dışarıdan gelen kişinin cinsel tacizine uğradığı iddiası üzerine açıklama yapıldı. Ege Üniversitesi yerleşkesinde bir kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen kişinin, üniversite güvenlik birimi tarafından yakalanarak polise teslim edildiği belirtildi. Yerleşkedeki yaya yoğunluğunun olduğu bölgelerde bir süre önce üzerinde kamera sistemi olan 'acil panik butonları' yerleştirilerek gece aydınlatması ve kamera sistemlerinin yenilenmesi gibi önlemler alındığı hatırlatılan açıklamada, konun takipçisi olunacağı belirtildi.

Ege Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurdu'nda kalan kız öğrenci, dün akşam iddiaya göre okul dışından gelen Aykut Y.'nin (34) cinsel tacizine uğradı. Aykut Y., çevredeki diğer öğrencilerin durumu üniversitenin özel güvenlik görevlileri ile polise bildirmesiyle gözaltına alındı. Aykut Y., Bornova Polis Merkezi'ne götürüldü. Üniversitenin yerleşkesi içinde yaşanan taciz olayına öğrenciler tepki gösterdi. Tepkiler giderek artarken, Ege Üniversitesi Senatosu tarafından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

'POLİS EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ'

Senato açıklamasında Ege Üniversitesi yönetimi olarak yerleşkedeki yaya yoğunluğunun bulunduğu bölgelere bir süre önce üzerinde kamera sistemi olan 'acil panik butonları' yerleştirilerek, gece aydınlatması ve kamera sistemlerinin yenilendiği hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Huzur ve güven ortamında eğitim faaliyetlerimizi sürdürmek için güvenlik önlemlerimizi arttırdık. Ayrıca yerleşke içinde güvenlik birimlerimize daha kolay ulaşılmasını sağlamak amacıyla 24 saat hizmet veren '5555 Hattı'nı uygulamaya aldık. Metruk binaları yıkarken, yerleşkedeki kör noktaları görünür kıldık. Tüm bu önlemlerimize rağmen öğrencimizin yaşadığı ve asla kabul edilemez talihsiz olaydan büyük bir üzüntü duymaktayız. Olay günü yerleşkemiz içinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu Kız Öğrenci Yurdu'na bir akrabasını bırakmak üzere otomobiliyle gelen şüpheli, akrabasının öğrenci kimlik kartını göstermesi üzerine yerleşkeye alınmış. Akrabasını yurda bıraktıktan sonra da yerleşkemizden ayrılması gerekirken söz konusu üzücü olay yaşanmıştır. Güvenlik birimlerimize telefonla gelen ihbar üzerine motorize ekiplerimiz, '1 dakika' içinde söz konusu bölgeye giderek şüpheliyi etkisiz hale getirmiştir. Akabinde polise bilgi verilip, şüpheli polis ekiplerine teslim edilmiştir."

Konuyu yakından takip eden hukuk birimlerine, şüphelinin en ağır cezayı alması için ne gerekiyorsa yapılması yönünde senato tarafından talimat verildiği belirtilen açıklamada, "Mağdur öğrencimiz ve ailesiyle de görüşülerek her anlamda yanlarında olduğumuz ifade edilmiştir. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da öğrencilerimiz ile akademik ve idari personelimizin huzur ve güven ortamında eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürebilmeleri için 24 saat esasına göre güvenlik uygulamalarımızı geliştirerek devam edeceğiz" denildi.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (15.10.2019)
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