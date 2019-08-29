YKS ek tercih dönemi ne zaman başlayacak? Üniversite ikinci tercihleri için geri sayım!
ÖSYM tarafından boş kalan veya kayıt yapılmayan kontenjanlar için merkezi ek yerleştirme yapılacak. Yerleşen adaylar ek yerleştirme için başvuru yapamayacak. Peki, YKS ek tercihleri ne zaman? Üniversite ikinci yerleştirme ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih sürecini ne zaman başlatacağı, bu kapsamda beklenti içinde olan gençler ve aileleri tarafından merak ediliyor. Eylül ayına kısa bir zaman kala araştırmalarına hız veren vatandaşlar, ÖSYM'den gelen açıklamalara odaklandı. İşte, 2019 YKS ek tercihleri hakkında tüm ayrıntılar...
KİMLER EK TERCİHLERE BAŞVURU YAPABİLİR?
Ek yerleştirme tercihi yapabilmek için adayların 2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılmış ve yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekiyor. Ancak merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına giren adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.
EK TERCİHLER ÜCRETLİ Mİ?
YÖK’ün yayınladığı ‘2019 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’na göre, ek yerleştirme tercih ücreti 20 lira. Adayların bu ücreti belirlenen tarihlerde yatırmaları şart. Ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yaptıkları tercihler işleme alınmayacak. ÖSYM Yönetim Kurulu’nun kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocukları ek yerleştirme ücreti ödemeyecek.
TARİH BELLİ OLDU MU?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra öğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.
Geçtiğimiz yıl YKS tercihleri 7-14 ağustos tarihlerinde alınmış, tercih sonuçları ise 31 Ağustos'ta duyurulmuştu. Ek tercihler ise 14-20 Eylül tarih aralığında gerçekleştirmişti. Bu bilgiler baz alındığında YKS ek tercih sürecinin ağustos ayının son haftalarında başlatılması bekleniyor.
Konuya ilişkin detaylar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.
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