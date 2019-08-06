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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.08.2019 - 12:54, Son Güncelleme:

YKS ek yerleştirme tercihleri ne zaman başlayacak?

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YKS ek yerleştirme tercihleri ne zaman başlayacak?

Üniversite hayallerini bu yıl gerçekleştirmek isteyen öğrencilerin merakla beklediği YKS tercih sonuçlarının açıklanması ardından boş kontenjanlar da netleşmiş oldu. Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) üniversite yerleştirmeleriyle ilgili yayınladığı rapora göre, üniversitelerde 71 bin 233 kontenjan boş kaldı. İlk yerleştirme sonuçlarında herhangi bir bölüme yerleşemeyen adaylar, boş kontenjanlar için tercihte bulunacak. Peki, üniversite ek yerleştirmeleri ne zaman yapılacak?

YKS tercih sonuçlarının açıklanması ardından gözler ek yerleştirmelere çevrildi. Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) üniversite yerleştirmeleriyle ilgili yayınladığı rapora göre, üniversitelerde 71 bin 233 kontenjan boş kaldı. Boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme yapılacak. Peki, Üniversite ek yerleştirmeleri ne zaman yapılacak? İşte, konuya ilişkin tüm detaylar...

Geçtiğimiz yıl YKS tercihleri 7-14 ağustos tarihlerinde alınmış, tercih sonuçları ise 31 Ağustos'ta duyurulmuştu. Ek tercihler ise 14-20 Eylül tarih aralığında gerçekleştirmişti. Bu bilgiler baz alındığında YKS ek tercih sürecinin ağustos ayının son haftalarında başlatılması bekleniyor. 

DOLULUK ORANINDA ARTIŞ VAR

Yıllar arasında karşılaştırma yapıldığında; 2017’de boş kalan kontenjan sayısı 214 bin 383 iken YKS sistemine geçildiği ilk sene 2018’de 128 bin 508, YKS’nin ikinci defa uygulandığı 2019’da ise bu sayı daha da gerileyerek, 71 bin 233 oldu. YÖK’ten yapılan açıklamada, “Program kontenjanlarında yapılan rasyonel planlamalar sonucunda 2017’de programlarda yüzde 76.45 olan doluluk oranı, 2018’de yüzde 84.69’a yükselmiş ve 2019 yılında doluluk oranı daha da artarak yüzde 91.36 olmuştur. Geçen seneye kıyasla boş kontenjanlarda 57 bin 275 azalma sağlanmıştır” denildi. Yani doluluk oranı geçen yıllara göre artış gösterdi.

EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

Ek yerleştirmede, ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacak. Ek yerleştirme tercih ücreti 20 lira olacak. ÖSYM Yönetim Kurulunun Ocak 2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacak.

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