Üniversite 2. tercihleri ne zaman başlayacak? YKS ek yerleştirme tarihi belli oldu mu?
2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2019-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri 6 Ağustos'ta tamamlanmış ve üniversite yerleştirme sonuçları adayların erişimine açılmıştı. Peki, YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak?
Geçtiğimiz günlerde açıklanan üniversite tercih sonuçlarının ardından, istediği bölüme giremeyen adaylar için yeni bir süreç daha var. Üniversitelerin bildirdiği boş kontenjanlara ÖSYM tarafından ikinci yerleştirme yapılacak. İşte üniversite ek tercihleri hakkında tüm detaylar...
KİMLER EK TERCİHLERE BAŞVURU YAPABİLİR?
Ek yerleştirme tercihi yapabilmek için adayların 2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılmış ve yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekiyor. Ancak merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına giren adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.
EK TERCİHLER ÜCRETLİ Mİ?
YÖK’ün yayınladığı ‘2019 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’na göre, ek yerleştirme tercih ücreti 20 lira. Adayların bu ücreti belirlenen tarihlerde yatırmaları şart. Ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yaptıkları tercihler işleme alınmayacak. ÖSYM Yönetim Kurulu’nun kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocukları ek yerleştirme ücreti ödemeyecek.
TARİH BELLİ OLDU MU?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra öğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.
Geçtiğimiz yıl YKS tercihleri 7-14 ağustos tarihlerinde alınmış, tercih sonuçları ise 31 Ağustos'ta duyurulmuştu. Ek tercihler ise 14-20 Eylül tarih aralığında gerçekleştirmişti. Bu bilgiler baz alındığında YKS ek tercih sürecinin ağustos ayının son haftalarında başlatılması bekleniyor.
Konuya ilişkin detaylar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.
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