UNICEF’ten kızamık uyarısı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriUNICEF’ten kızamık uyarısı
GeriGündem UNICEF’ten kızamık uyarısı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
03.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

UNICEF’ten kızamık uyarısı

Mesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
mersan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
mersan@hurriyet.com.tr
UNICEF’ten kızamık uyarısı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) kızamık vakalarının tüm dünyada alarm verici düzeyde arttığını ve çocuklar için büyüyen bir tehlikeye dönüştüğünü açıkladı. Vaka sayısındaki artış daha önce kızamığı ortadan kaldırdığı ilan edilen ülkelerde de saptanıyor.

UNICEF Genel Direktörü Henrietta H. Fore, kızamık vakalarındaki artışla ilgili “Son derece bulaşıcı bir hastalığa karşı elimizde güvenli, etkili ve ucuz bir aşı var ve son 20 yıl içinde her yıl neredeyse 1 milyon ölümü önledi. Kızamık vakaları bir günde ortaya çıkmadı. Bugün harekete geçilmemesi halinde yarın çocukları çok ciddi olumsuzluklar bekliyor olacak” diye konuştu.

ÇOK KOLAY BULAŞIYOR

UNICEF’in açıklamasında, kızamığın ebola, verem ya da gripten daha bulaşıcı bir hastalık olduğu vurgulanıyor. Virüs, enfeksiyonlu bir kişi bir odayı terk ettikten sonra, iki saat içinde o odaya girecek bir başka kişiye geçebiliyor. Kızamık virüsü hava yoluyla bulaşıyor ve solunum yollarında enfeksiyona yol açıyor. Böylece beslenme yetersizliği bulunan ya da aşı için çok küçük yaşta olan çocuklar açısından ölümcül sonuçlar ortaya çıkabilir. Enfeksiyondan sonra kızamık için özel bir tedavi yok. Dolayısıyla aşılanma çocukların hayatını kurtarıyor.

GÜÇLÜ AŞI PROGRAMI

UNICEF hükümetlere, sağlık çalışanlarına ve ebeveynlere hastalığın önlenmesi için şu çağrıda bulundu: “Aşıların güvenli ve etkili olduğu, çocuğun yaşamını kurtarabileceği kavranmalı. Salgınlar sırasında altı aylıktan beş yaşına kadar olan tüm çocuklara aşı yapılmalı. Kaliteli hizmet verebilmeleri için sağlık çalışanları gerektiği gibi eğitilip donatılmalı.  Yaşam kurtarıcı tüm aşıların yapılabilmesi için bağışıklama (aşı) programları güçlendirilmelidir.”

SALGIN HIZLI YAYILIYOR

Aşı reddi, yetersiz sağlık altyapısı, iç çatışmalar, halkın farkındalık düzeyinin düşüklüğü, vurdumduymazlık gibi nedenler gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerde salgınlara yol açıyor. 2018’de 98 ülke bir önceki yıla göre daha fazla kızamık vakası bildiriminde bulundu. ABD’de kızamık vakaları 2017’den 2018’e altı kat artarak 791 vakaya ulaştı. New York ve Washington’da  salgın yaptı. Bu yılın ilk iki ayında hastalık bulaşanların sayısı 24 bini geçti. Filipinler’de yine yılın ilk iki ayında 12 bin 736 kızamık vakası bildirildi, 203 kişi de hastalıktan dolayı yaşamını yitirdi.  Kızamık vakalarındaki toplam artışta, on ülkenin yüzde 74’lük payı bulunuyor. 2017 ile 2018 yıllarında vaka sayısında en fazla artış görülen on ülke şöyle: Ukrayna (30 bin 338 hasta), Filipinler (13 bin 192 hasta), Brezilya (10 bin 262 hasta), Yemen (6 bin 641), Venezuela (4 bin 916 hasta), Sırbistan (4 bin 355), Madagaskar (4 bin 307 hasta), Sudan (3 bin 496 hasta), Tayland (2 bin 758 hasta), Fransa (2 bin 269 hasta).

 

TÜRKİYE’DE DE ARTIYOR

Dünya Sağlık Örgütü geçtiğimiz günlerde hazırladığı raporda kızamık vakalarının 2016’dan 2017’ye dünya genelinde yüzde 31 arttığını duyurmuştu. Rapora göre Türkiye’de 2016’da 9, 2017’de 69 olan vaka sayısı, 2018’in ilk 9 ayında 510’a yükseldi. Uzmanlar 25 bine ulaşan aşı reddi nedeniyle kazanımların kaybedileceği uyarısı yapıyor.

 

Mesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
mersan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Yolcu otobüsü şarampole uçtu! Vali acı haberi duyurdu

Harekete geçildi! Görüntüler büyük tepki çekmişti

Ordu'da feci kaza...

O polisten üzücü haber