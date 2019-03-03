UNICEF’ten kızamık uyarısı

UNICEF Genel Direktörü Henrietta H. Fore, kızamık vakalarındaki artışla ilgili “Son derece bulaşıcı bir hastalığa karşı elimizde güvenli, etkili ve ucuz bir aşı var ve son 20 yıl içinde her yıl neredeyse 1 milyon ölümü önledi. Kızamık vakaları bir günde ortaya çıkmadı. Bugün harekete geçilmemesi halinde yarın çocukları çok ciddi olumsuzluklar bekliyor olacak” diye konuştu.

ÇOK KOLAY BULAŞIYOR

UNICEF’in açıklamasında, kızamığın ebola, verem ya da gripten daha bulaşıcı bir hastalık olduğu vurgulanıyor. Virüs, enfeksiyonlu bir kişi bir odayı terk ettikten sonra, iki saat içinde o odaya girecek bir başka kişiye geçebiliyor. Kızamık virüsü hava yoluyla bulaşıyor ve solunum yollarında enfeksiyona yol açıyor. Böylece beslenme yetersizliği bulunan ya da aşı için çok küçük yaşta olan çocuklar açısından ölümcül sonuçlar ortaya çıkabilir. Enfeksiyondan sonra kızamık için özel bir tedavi yok. Dolayısıyla aşılanma çocukların hayatını kurtarıyor.

GÜÇLÜ AŞI PROGRAMI

UNICEF hükümetlere, sağlık çalışanlarına ve ebeveynlere hastalığın önlenmesi için şu çağrıda bulundu: “Aşıların güvenli ve etkili olduğu, çocuğun yaşamını kurtarabileceği kavranmalı. Salgınlar sırasında altı aylıktan beş yaşına kadar olan tüm çocuklara aşı yapılmalı. Kaliteli hizmet verebilmeleri için sağlık çalışanları gerektiği gibi eğitilip donatılmalı. Yaşam kurtarıcı tüm aşıların yapılabilmesi için bağışıklama (aşı) programları güçlendirilmelidir.”

SALGIN HIZLI YAYILIYOR

Aşı reddi, yetersiz sağlık altyapısı, iç çatışmalar, halkın farkındalık düzeyinin düşüklüğü, vurdumduymazlık gibi nedenler gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerde salgınlara yol açıyor. 2018’de 98 ülke bir önceki yıla göre daha fazla kızamık vakası bildiriminde bulundu. ABD’de kızamık vakaları 2017’den 2018’e altı kat artarak 791 vakaya ulaştı. New York ve Washington’da salgın yaptı. Bu yılın ilk iki ayında hastalık bulaşanların sayısı 24 bini geçti. Filipinler’de yine yılın ilk iki ayında 12 bin 736 kızamık vakası bildirildi, 203 kişi de hastalıktan dolayı yaşamını yitirdi. Kızamık vakalarındaki toplam artışta, on ülkenin yüzde 74’lük payı bulunuyor. 2017 ile 2018 yıllarında vaka sayısında en fazla artış görülen on ülke şöyle: Ukrayna (30 bin 338 hasta), Filipinler (13 bin 192 hasta), Brezilya (10 bin 262 hasta), Yemen (6 bin 641), Venezuela (4 bin 916 hasta), Sırbistan (4 bin 355), Madagaskar (4 bin 307 hasta), Sudan (3 bin 496 hasta), Tayland (2 bin 758 hasta), Fransa (2 bin 269 hasta).

TÜRKİYE’DE DE ARTIYOR

- Dünya Sağlık Örgütü geçtiğimiz günlerde hazırladığı raporda kızamık vakalarının 2016’dan 2017’ye dünya genelinde yüzde 31 arttığını duyurmuştu. Rapora göre Türkiye’de 2016’da 9, 2017’de 69 olan vaka sayısı, 2018’in ilk 9 ayında 510’a yükseldi. Uzmanlar 25 bine ulaşan aşı reddi nedeniyle kazanımların kaybedileceği uyarısı yapıyor.